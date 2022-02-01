Кремль заперечує, що передав США письмову відповідь на «гарантії безпеки»

Пєсков зазначив, що наразі невідомо, коли буде підготовлено офіційну реакцію Росії

Росія поки що не підготувала офіційну реакцію на американську відповідь на її пропозиції щодо так званих гарантій безпеки. Про це сьогодні заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у вівторок, якого цитує «Интерфакс».

Під час спілкування з журналістами Пєскова попросили підтвердити заяву Держдепартаменту про те, що США отримали від Росії реакцію на письмові відповіді Москві.

«Ні. Там виникла плутанина. Це були інші міркування, дещо з іншої проблематики», – сказав представник Кремля.

«Поки що основної відповіді РФ на головну тему, напевно, нинішніх днів, передано не було. Поки що ця відповідь готується», – додав речник Путіна.

Пєсков зазначив, що наразі невідомо, коли буде підготовлено офіційну реакцію Росії.

«Це, коли президент вважатиме за необхідне. Я поки не можу сказати», – заявив він.

За словами Пєскова, Путін може торкнутися цієї теми під час пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у вівторок.

Нагадаємо, що раніше Росія висунула Заходу вимоги, назвавши це «гарантіями безпеки». Серед іншого там є вимога відмовити Україні в перспективі вступу до НАТО.

Як відомо, США минулої середи, 26 січня, передали Росії свої письмові відповіді на ці вимоги, в яких виклали свої пропозиції.

У письмовій відповіді були викладені думки США і їх союзників. Водночас було надано оцінку «занепокоєнням» Росії й вказані ті сфери, у яких Вашингтон й Кремль можуть знайти спільну мову.

Раніше стало відомо, що НАТО не піде на компроміси з Росією, заявив Столтенберг. А ще на днях Кремль заявив, що російські пропозиції щодо «гарантій безпеки» мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.

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