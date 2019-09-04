Одна з основних цінностей України - парламентаризм, і законопроекти націлені на його руйнування

Парламентаризм - це велика цінність, і його можна зруйнувати лише двома способами

Зараз парламент почне у шаленому темпі приймати законопроекти дуже низької якості, і з цим нічого не можна вдіяти. Чому низької якості? Тому, що якість законопроекту визначається якістю його опрацювання: тим, наскільки члени парламенту мали можливість з ним ознайомитися і перевірити на відповідність своїм цінностям; наскільки з ним могли ознайомитися та обговорити експертні спільноти та ключові соціальні групи, інтереси яких він зачіпає; наскільки члени парламенту могли це все почути та обговорити між собою. Швидке прийняття невідомо ким написаних законопроектів під гаслами «довіри» та «командної роботи» стане перевіркою народних депутатів на особисті цінності та особисту відповідальність (яку не знімає жодна «командна робота» в одній команді з невідомими авторами), і у мене немає сумнівів, що парламент в цілому цю перевірку провалить, хоча хотілося би сподіватися, що окремі депутати її пройдуть.

Одна з основних цінностей України - це парламентаризм, і законопроекти націлені на його руйнування.

Я проти зняття депутатської недоторканості, бо це створює умови не лише для політичного переслідування опонентів, а в першу чергу для силового тиску на своїх власних однопартійців. Я розумію, що цього хоче більшість населення, але так само більшість населення хоче розкуркулити буржуїв, скасувати всі реформи та дозволити відмовлятися від вакцинації.

Я проти повноважень президента утворювати регулятори, призначати і звільняти з посади керівників силових відомств без детальної процедури, що передбачає повноваження парламенту. Це змінює баланс влади в країні, це початок шляху, який йшов Янукович.

Я проти «права народу» на законодавчу ініціативу, бо воно легко блокує роботу парламенту фантастичною кількістю спаму.

Я проти зменшення кількості народних депутатів, бо це зменшить політичну конкуренцію і збільшить можливості взяти парламент під контроль груп впливу, а також іще зменшить можливість якісно працювати над законопроектами. Є досвід парламентів інших країн, скільки доречно мати членів парламенту на яку кількість населення.

Парламентаризм - це велика цінність, і його можна зруйнувати лише двома способами. Або збройним переворотом, або спонукавши членів парламенту за допомогою фальшивих приманок зруйнувати його власноруч.

Джерело: блог Валерія Пекаря

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