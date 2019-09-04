Рада зможе ухвалити сім законопроєктів щодо змін до Конституції у лютому



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Для схвалення законопроєктів мають проголосувати 300 і більше народних депутатів

Наступна чергова сесія парламенту відкриється першого вівторка лютого 2020 року

Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський прогнозує, що суд за місяць-два надасть висновки щодо семи законопроєкт про зміни до Основного закону, а ухвалити їх у цілому Верховна Рада зможе в лютому 2020 р.

Про це Веніславський сказав на брифінгу 3 вересня.

«По часу можна спрогнозувати наступним чином: за підписом голови Верховної Ради ці законопроєкти йдуть на розгляд Конституційного Суду України, далі в КС є місяць-два для того, щоб їх розглянути. Після того, як Конституційний Суд розгляне ці законопроєкти і надасть висновок про їх відповідність вимогам статей 156, 157 Конституції України, Верховна Рада зможе їх попередньо схвалити. Ми сподіваємося, що це відбудеться на цій сесії, яка відкрилася сьогодні, а на наступній черговій сесії, яка відкриється першого вівторка лютого 2020 року, Рада зможе їх схвалити повністю, якщо за це проголосує 300 і більше народних депутатів», - пояснив Веніславський.

Як відомо, у вівторок Верховна Рада направила на висновок до Конституційного Суду сім законопроєктів, внесених президентом Володимиром Зеленським:

Також 3 вересня, Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)».

Джерело: Укрінформ