Рада зможе ухвалити сім законопроєктів щодо змін до Конституції у лютому
Наступна чергова сесія парламенту відкриється першого вівторка лютого 2020 року
Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський прогнозує, що суд за місяць-два надасть висновки щодо семи законопроєкт про зміни до Основного закону, а ухвалити їх у цілому Верховна Рада зможе в лютому 2020 р.
Про це Веніславський сказав на брифінгу 3 вересня.
«По часу можна спрогнозувати наступним чином: за підписом голови Верховної Ради ці законопроєкти йдуть на розгляд Конституційного Суду України, далі в КС є місяць-два для того, щоб їх розглянути. Після того, як Конституційний Суд розгляне ці законопроєкти і надасть висновок про їх відповідність вимогам статей 156, 157 Конституції України, Верховна Рада зможе їх попередньо схвалити. Ми сподіваємося, що це відбудеться на цій сесії, яка відкрилася сьогодні, а на наступній черговій сесії, яка відкриється першого вівторка лютого 2020 року, Рада зможе їх схвалити повністю, якщо за це проголосує 300 і більше народних депутатів», - пояснив Веніславський.
Як відомо, у вівторок Верховна Рада направила на висновок до Конституційного Суду сім законопроєктів, внесених президентом Володимиром Зеленським:
- №1013 «Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)»;
- №1014 «Про внесення змін до статті 106 Конституції України»;
- №1015 «Про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)»;
- №1016 «Про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної Ради України)»;
- №1017 «Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)»;
- № 1027 «Про внесення змін до ст. 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)».
- № 1028 «Про внесення змін до статті 85 Конституції України (щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України)».
Також 3 вересня, Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)».
Джерело: Укрінформ