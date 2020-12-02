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    Думки вголос

    Цивілізовані країни заливають економіку грішми. Україні це заборонено

    • Вадим Денисенко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Цивілізовані країни заливають економіку грішми. Україні це заборонено

    Третій світ має жити в вигаданих ілюзорних проблемах

    В Австрії всі бізнеси, які постраждали від локдауну отримують компенсацію 80%  від зарплати за попередній рік.

    Зараз іде глобальна дискусія про відкриття гірськолижних курортів. Справа в тому, що Швейцарія готова до відкриття. Австрійці вимагають від дкржави компенсувати 100% доходу минулого року, якщо буде прийняте рішення про закриття. Ця історія схожа в більшості країн ЄС.

    Економіку просто заливають грішми, розуміючи всі наслідки майбутньої інфляції. Але економіку накачують грішми, щоб якомога м‘якше пройти кризу. І це не вигадка європейців. В кризу всі стараються залити економіку грішми. Точніше цивілізовані країни заливають економіки, а третьому світу це заборонено.

    Наш дефіцит за самими скромними підрахунками на кінець року складе 100 мільярдів (песимісти кажуть про 150). Якби міжнародні інституції дали б нам обіцяні на цей рік 3.5 млрд, ми б цього дефіциту не відчули. Але нас підвісили, бо ми посміли замахнутися на святе: на Артема Ситника. Вірогідність отримання грошей в цьому році наближається до нуля. Песимісти говорять, що до інаугурації ніяких грошей нам не дадуть. І друкувати гроші під таргетовані речі нам теж не дозволяють. І взагалі, їхати кудись крім МВФ за грішми у нас не вистачає клепки.

    Тому, коли ми говоримо про 8 тисяч для ФОПів – це абсолютний максимум, який нинішня влада, переборюючи страх, може собі дозволити. Точніш, який їм дозволили.

    І на цьому фоні, ми зараз приймемо закон про референдум, який голосно називається законом про народовладдя (мають голосувати завтра). І що після цього, спитаєте ви? І після цього ми всі почнемо жити в великому батлі: проведемо референдум про мову, приватизацію землі і щось подібне.

    Третій світ має жити в вигаданих ілюзорних проблемах. Головне, щоб лохи не думали про економіку і про те, як нам використати наш шанс нагодувати Китай і Близький схід.

    Джерело: блог Вадима Денисенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: МВФ економіка гроші влада
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