Тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» зріс на 30%

Тариф НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії зріс на 30% і тепер складе 312,76 гривні за МВт-год

Затверджений регулятором тариф на грудень 2020 року є мінімально можливим, заявили в «Укренерго»

З 1 грудня тариф НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії зріс на 30% і тепер складе 312,76 гривні за МВт-год.

Відповідне рішення в листопаді прийняла Нацкомісія, що регулює сфери енергетики і комунальних послуг.

З 1 серпня діяв тариф на передачу в розмірі 240,23 грн/МВт-год.

«Затверджений регулятором тариф на грудень 2020 року є мінімально можливим, оскільки покриває тільки ті витрати, які компанія вже зазнала за фактом. Це, перш за все, відрахування до держбюджету за 2019 рік і компенсація витрат постачальникам універсальних послуг на сплату «зеленого» тарифу приватним домогосподарствам», – пояснювали в «Укренерго».

У компанії нагадали, що «Укренерго «пропонує зафіксувати в структурі тарифу на передачу ліміт коштів, які компанія може платити для компенсації витрат держпідприємству Гарантований покупець і постачальникам універсальних послуг на «зелений» тариф у 2021 році.

«Такі заходи дозволять зменшити навантаження на учасників ринку, які сплачують цей тариф, а також запобігти погіршенню фінансового стану системного оператора», – йдеться в повідомленні.

В «Укренерго» заявляють, що відсутність у структурі тарифу на передачу достатнього обсягу коштів для фінансування «зеленого» тарифу стало основною причиною негативного фінансового результату компанії за підсумками дев'яти місяців 2020 року – збиток компанії перевищив 28 млрд гривень.

У вересні «Укренерго» направила в НКРЕКП розрахунки, згідно з якими тариф на передачу мав зрости до 640,48 грн/МВт-год, проти чого виступили споживачі і учасники ринку електроенергії.

Нагадаємо, нещодавно уряд анонсував зростання тарифу на електроенергію для населення.

Як повідомлялося, економіст пояснив, які наслідки матиме підвищення тарифу на передачу електроенергії.

Нагадаємо, останній раз ціни на електроенергію для населення переглядалися в березні 2017 року.

До слова, ціни на електроенергію для бізнесу в Україні в два рази менші ніж в Європі.