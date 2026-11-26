Лукашенко розуміє, що європейці починають переговори з РФ. Йому важливо стати частиною цих переговорів з відносно самостійною позицією. Саме тому він клеїть дурня.

1. Перш ніж почати говорити про саме інтервʼю, варто звернути увагу на іншу подію: Лукашенко провів засідання президії Всебілоруських народних зборів (ВНЗ), головою яких він є.Головною метою було затвердження порядку денного засідання ВНЗ, яке відбудеться 17-18 грудня в Мінську та ряд кадрових змін. На 17.12 планується велика доповідь Лукашенка про все на світі.

Чому це важливо? ВНЗ - це такий собі інструмент для транзиту влади. Лукашенко імітує наповнення цього інструменту змістом і навіть вперше через самі ці збори змінив ЦВК. Простіше кажучи, Лукашенко запустив процес імітації транзиту влади, розуміючи, що ця гра сподобається європейцям і дозволить йому ширше маневрувати між Китаєм, РФ та Європою. При цьому, не варто мати жодних ілюзій: ніякого реального транзиту влади нема і не передбачається. Це гра, яка дозволить йому клеїти дурня.

2. Тепер щодо самого інтервʼю. Головний посил: «А що я міг зробити, якщо росіяни так захотіли?». Не треба тут шукати алогічності та згадувати «Владимир Владимирович, я вам покажу откуда они хотели на нас напасть». Лукашенко розуміє, що в політиці забуваються і куди гірші речі. Зараз він, наскільки може, грає в гру: «Я невинна жертва росіян і я не можу нічого їм протиставити. Тому візьміть мене в переговори і допоможіть мені». Сам ініціювати участь в переговорах він не може. Тому є дві опції: перша, зробити Мінськ місцем переговорів ( звідси «Я можу взяти Зеленського в літак і полетіти до Путіна». Він прекрасно розуміє, що ніхто в Москву не полетить, а в Мінськ, в теорії, можуть). Друга опція – добитися, щоб його самого покликали за широкий стіл переговорів. Особливо з огляду на те, що він ось-ось піде і прогарантує транзит влади.

3. Після того, як стало зрозуміло, що США не педалюють питання відкриття європейських кордонів для білоруського калію, а переключилися на переговори Росія-ЄС, Лукашенко хоче стати частиною цих переговорів, як умовно самостійний гравець, а не як частина периметру Росії.

4. Як би це дивно не звучало, але, в цьому контексті, дуже багато чого залежить від позиції України. І, як я розумію, Лукашенко, шукає можливості для контактів. Наскільки це буде реалістично поки сказати складно, але повторюся: голос Києва може мати вагомий вплив в цьому питанні.

5. Це інтервʼю – такий собі пробний шар. Зараз Мінськ збирає інформацію про реакцію. В ідеалі, він хоче продати те, що він може грати якусь самостійну гру. Хоча за пʼять років війни його залежність від Москви різко зросла.