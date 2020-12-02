Держаудитслужба рекомендує уряду ліквідувати Миколаївський порт

Доходи підприємства майже на 100% сформовані за рахунок пасивних надходжень за передане в платне використання державне майно

Держаудитслужба за результатами проведеного аудиту рекомендувала Мінінфраструктури ліквідувати Миколаївський морський торговельний порт.

За словами аудиторів, прибутки порту «є неприпустимо низькими, зважаючи на виробничі потужності, якими підприємство наділено державою».

Про це повідомляє пресслужба Держаудитслужби.

Зазначається, що фахівці управління південного офісу відомства провели фінаудит діяльності держпідприємства «Миколаївський морський торговельний порт» за період з 01.03.2018 по 29.02.2020, яке належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

«Аудиторське дослідження ДП «ММТП» засвідчило, що попри наявність прибутків за даними фінансової звітності в дослідженому періоді, а фактично з часу реорганізації у червні 2013 року, підприємством не перевантажено жодної тонни вантажу, тоді як метою його створення згідно зі Статутом є здійснення господарської діяльності портового оператора на території Миколаївського морського порту», – наголошують аудитори.

Зазначається, що виробничі засоби порту «майже суцільно» передані в платне користування приватним портовим операторам ще 2013 року терміном до кінця 2029, 2030 років, без права розірвання договорів в односторонньому порядку.

«Під час аудиту встановлено, що з 14 приватних стивідорних компаній, які здійснюють діяльність в Миколаївському морському порту, 13 стивідорних компаній працюють на державному майні, взятому на умовах оренди у підприємства. Фактична наявність та стан переданого в платне користування державного майна не перевіряється, інвентаризаціями не охоплено державного майна первісною вартістю понад 900 млн. грн, або 75% вартості усього майна підприємства», – йдеться у повідомленні.

Також аудитори заявили, що штат підприємства у кількості 47 осіб повністю сформований адміністративно-управлінським та обслуговуючим його потреби персоналом із заробітною платою майже втричі більшою за середню заробітну плату по галузі морського транспорту.

«Доходи підприємства майже на 100% сформовані за рахунок пасивних надходжень за передане в платне використання державне майно. Тоді як обсяги дебіторської заборгованості орендарів перед ДП «ММТП» за два останні роки зросли у 3,5 раза та сягнули до 44,13 млн гривень. Прибутки ДП «ММТП» є неприпустимо низькими, зважаючи на виробничі потужності, якими підприємство наділено державою», – підкреслили у відомстві.

«Витрати фінансових ресурсів підприємства спрямовані виключно на утримання персоналу та створення для нього комфортних умов, тоді як на відновлення об’єктів портової інфраструктури та основних виробничих засобів кошти не спрямовувалися і такі витрати не планувалися, через що знос основних засобів підприємства наближається до 100 відсотків. Через невиконання статутних завдань ДП «ММТП» з 2013 року не відповідає критеріям об’єкта державної власності, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави, і підлягає вилученню з переліку таких підприємств», – наголосили у Держаудитслужбі.

До слова, приватний порт ТІС підозрюють у виведенні значних коштів у офшори.