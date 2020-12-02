Українці можуть використовувати е-паспорт для касових операцій в банках

З 1 грудня е-паспорти можна буде пред'являти в банках

З 1 грудня е-паспорти можна буде пред'являти в банках

Фінустанови зобов’язані приймати цифровий внутрішній або закордонний паспорт у додатку «Дія» для ідентифікації та верифікації клієнта

Українці з 1 грудня можуть здійснювати касові операції в банках з наданням цифрового паспорта, який доступний в державному додатку «Дія».

Відповідне рішення Національного банку України набуло чинності.

Так, фінустанови зобов’язані приймати цифровий внутрішній або закордонний паспорт у додатку «Дія» для ідентифікації та верифікації клієнта.

Також Нацбанк осучаснив норми, пов’язані з проведенням касових операцій банків і інкасаторських компаній:

спрощена процедура прийняття банками на дослідження сумнівних банкнот і монет (і для гривні, і для іноземної валюти). У довідці замість паспортних даних клієнт тепер повинен надати контактну інформацію (номер телефону і/або адресу електронної пошти);

на інкасаторські компанії поширені окремі вимоги, які раніше стосувалися лише банків. Тепер вони повинні передавати сумнівні банкноти в НБУ, а пофарбовані спеціальним розчином купюри – в правоохоронні органи.

Раніше Набанк дозволив відкривати рахунок за паспортом в смартфоні.

До слова, Мінцифри повідомило, коли Україна відмовиться від паперових документів.