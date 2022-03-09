Коли Путіна змусять сідати за стіл переговорів?

Переговори з Байденом не втримали путіна від нападу на Україну

Ми стали занадто важливими для світу

Що дасть відмова США від російської нафти та газу?

1. Насправді, американське ембарго практично не має жодного відношення до Украіни. Хоча ми є ключовим об‘єктом у цій геополітичній грі.

2. Війна РФ проти України стала каталізатором для глобального переділу ринку енергоносіїв у всьому світі. США спробує обмежити роль РФ у світовому газонафтовому балансі в наступні кілька років (нафта є ключовим драйвером російської економіки).

3. РФ можуть (мають) замінити Іран, Венесуела, країни Перської затоки і перш за все Саудити. Зараз США працює на всіх трьох напрямках.

4. По Ірану, Ізраїлю, за допомогою Німеччини частково вдалося заблокувати угоду про відміну санкцій. Ізраіль боїться, що після відміни санкцій Іран, завдяки експорту енергоносіїв, в короткий проміжок часу ввійде в топ-15 економік світу. Поки угода пригальмована, але для США дуже важливо, щоб Іран частково замінив РФ.

5. Американці, де-факто, пообіцяли Венесуелі зняття санкцій в обмін на відхід від РФ. Поки ми не маємо відповіді від Мадуро, хоча, судячи з усього, пропозиція більш ніж спокуслива.

6. Вперше після вбивства журналіста, президент США відвідає Саудівську Аравію, щоб домовитися про новий нафтовий переділ світу.

7. Гра по витісненню РФ почалася, хоча на перший погляд, зараз надвисока ціна на нафту та газ, в найближчі місяці, гратиме на користь РФ

Висновки

Перше. Надвисока ціна на нафту глобально б‘є по світовій економіці і особливо по ЄС та Китаю. Для них найважливіше зупинити галопуючої ціни

Друге. ЄС (Німеччина) спробує деякий час триматися за РФ (Європа об‘єктивно не може наступні 2-3 роки обійтися без російських енергоносіїв). Але для них важливе якнайшвидше завершення війни в Україні.

Третє. Китай не чекав, що РФ зав’язне в Україні. І нинішня історія з нафтою змушує Китай включатися в переговори по Україні. І тут не виключена навіть ситуація, коли Китай почне переговори з США по врегулюванню нафтового питання

Четверте. Ми стали занадто важливими для світу. Весь світ змушений зараз грати в гру «як зменшити ціну на газ» і одним з найважливіших елементів по зниженню ціни є вирішення українського питання.

П'яте. РФ не може не розуміти як далеко зі своєю авантюрою зайшов Путін. І їм, перш ніж їх змусять до результативних переговорів потрібна хоч якась перемога (головний удар - це Маріуполь і спроба щось зробити в Києві).

Тому наше завдання вистояти наступні 7-10 днів. Далі, з великою долею імовірності, Путіна змусять сідати за стіл переговорів. І які б не були результати цих переговорів, Росію почнуть викидати із нафтогазового ринку глобального світу.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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