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    Сome back to USSR: російські жінки стоять у величезних чергах за трусами

    Victoria's Secret зупиняє роботу у РФ: росіянки штурмують магазини&nbsp; - Сome back to USSR: російські жінки стоять у величезних чергах за трусами
    Victoria's Secret зупиняє роботу у РФ: росіянки штурмують магазини 
    скріншот з відео

    Уже понад 140 компаній виходять з російського ринку

    Відомий американський бренд жіночої білизни Victoria's Secret закриває свої фізичні та інтернет-магазини. Про це повідомляє сайт бренду в РФ. 9 березня інтернет-магазин та роздрібні точки працюють останній день.

    На тлі цієї інформації жительки Росії біжать до магазинів цього бренду та стоять у величезних чергах, бодай щось купити наостанок.

    Також британська кампанія Mothercare, яка спеціалізується на реалізації товарів для майбутніх мам та дітей від 0 до 10 років, заявила, що зупиняє свою діяльність у Росії.

    Раніше із російського ринку пішли модні бренди Tommy Hilfiger, Calvin Klein, H&M, Massimo Dutti, Zara, Bershka, Gucci, Yves Saint-Laurent та багато інших.

    Так, станом на 9 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад 140 компаній.

    Сьогодні стало відомо, що Philip Morris скорочує виробництво в Росії. Також начебто Nestle призупиняє капітальні інвестиції в Росії.

    Всже відомо, що й Coca-Cola і Pepsi теж припиняють роботу на російському ринку.

    Нагадаємо, Starbucks теж іде з Росії.

    Крім того, мережа швидкого харчування KFC заявила про закриття своїх ресторанів у Російській Федерації.

    Також Mcdonald's закриває 850 своїх ресторанів у Росії.

    Як повідомлялося, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.

    Теги: Росія санкції інвестиції війна криза
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    Сome back to USSR: російські жінки стоять у величезних чергах за трусами