Сome back to USSR: російські жінки стоять у величезних чергах за трусами

Уже понад 140 компаній виходять з російського ринку

Відомий американський бренд жіночої білизни Victoria's Secret закриває свої фізичні та інтернет-магазини. Про це повідомляє сайт бренду в РФ. 9 березня інтернет-магазин та роздрібні точки працюють останній день.

На тлі цієї інформації жительки Росії біжать до магазинів цього бренду та стоять у величезних чергах, бодай щось купити наостанок.

Також британська кампанія Mothercare, яка спеціалізується на реалізації товарів для майбутніх мам та дітей від 0 до 10 років, заявила, що зупиняє свою діяльність у Росії.

Раніше із російського ринку пішли модні бренди Tommy Hilfiger, Calvin Klein, H&M, Massimo Dutti, Zara, Bershka, Gucci, Yves Saint-Laurent та багато інших.

Так, станом на 9 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад 140 компаній.

Сьогодні стало відомо, що Philip Morris скорочує виробництво в Росії. Також начебто Nestle призупиняє капітальні інвестиції в Росії.

Всже відомо, що й Coca-Cola і Pepsi теж припиняють роботу на російському ринку.

Нагадаємо, Starbucks теж іде з Росії.

Крім того, мережа швидкого харчування KFC заявила про закриття своїх ресторанів у Російській Федерації.

Також Mcdonald's закриває 850 своїх ресторанів у Росії.

Як повідомлялося, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.