Зведення Генштабу: на Київщині окупанти зазнали значних втрат

Окупанти деморалізовані, психологічний стан російських військових стрімко погіршується.

Українські захисники ведуть оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Оперативна інформація станом на 18:00 9 березня:

На Сході захисники України стримують противника одразу у трьох операційних районах - Донецькому, Слобожанському та Таврійському.

На Північно-західному напрямку частиною угруповань зі складу сил оборони здійснюється прикриття державного кордону з Республікою Білорусь. Триває ведення оборонної операції у Поліському та Волинському операційних районах.

В районі населених пунктів Бородянка та Макарів під час наступальних дій підрозділів ЗС України противник поніс значні втрати.

Місто Чернігів тримає стійку оборону.

Угруповання сил оборони міста Києва утримує визначені рубежі.

Російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Ворог завдає численних жертв мирним жителям та руйнує цивільну інфраструктуру.

За даними Генштабу, окупанти деморалізовані, психологічний стан російських військових стрімко погіршується.

Водночас, підрозділи інформаційної боротьби ЗС РФ готують психологічні акції щодо підриву довіри до представників української державної влади на місцях.

За наявною інформацією, у ЗС Республіки Білорусь 8 березня було проведено внутрішнє анонімне опитування щодо їх готовності взяти участь у бойових діях на боці Росії. Результати демонструють, що переважна більшість особового складу не готова до участі у війні проти України.

Відомо, що російська армія має великі проблеми із забезпеченням

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