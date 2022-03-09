Секретар РНБО: російські генерали у розпачі, окупанти змінюють тактику

У РФ вже змінили близько восьми генералів через те, що вони не виконали завдання

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що окупанти змінили тактику та низку генералів через провал їх планів з захоплення України. Він розповів в ефірі телемарафону, що керівництво Росії у розпачі.

Як пояснив Данілов, окупанти розчаровані, що не змогли реалізувати свій план щодо швидкого захоплення України.

«Вони перейшли в іншу тактику. У них змінили близько восьми генералів через те, що вони не виконали завдання. Призначені нові. Ми чітко розуміємо, що відбувається в РФ. Вони у розпачі. Вже навіть такі, як Соловйов, дають задню... Це наша війна, яку ми обов'язково виграємо», – сказав секретар РНБО.

фото Міноборони

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що наразі українські захисники ведуть оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон. Російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Ворог завдає численних жертв мирним жителям та руйнує цивільну інфраструктуру.

Відомо, що російська армія має великі проблеми із забезпеченням.

Тим часом зголоднілі російські загарбники почали красти курей з українських дворів. На кадрах видно, що троє російських військових зайшли у двір і почали пхати птицю до мішків. Один з них навіть озброївся палицею і почав гатити по курям.

Де саме відбувалося подібне мародерство, достеменно невідомо.

Напередодні Міноборони повідомляло, що окупанти тримають людей у заручниках та грабують будинки.

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