Кремль готується до максимального закручування гайок

Єдиним цементуючим фактором для російських еліт залишається Путін

Протягом минулої доби в РФ було зроблено три, ніби не пов’язані між собою заяви.

Спочатку депутат Держдуми від Криму заявив, що пропонує повернути червоний прапор СРСР. Потім в Думі заявили, що розглядають можливість відміни виборів губернаторів восени, щоб не було критики «спецоперації».

І, нарешті, прес-секретар Путіна Пєсков заявив, що Путін знає куди веде країну (ця фраза в різних інтерпретаціях зараз регулярно повторюється на всіх шоу росТВ).

Що все це означає?

В РФ готуються до максимального закручування гайок і під шумок можуть бути знищені залишки демократії. В РФ продовжують мислити в категорії відновлення СРСР-2. Поки, якогось чіткого чи точніше реалістичного плану нема, є бажання і є якісь спорадичні рухи. Але СРСР-2 – головна ідея-фікс влади, для якої вставання з колін має логічно завершитися саме відтворенням Союзу. Єдиним цементуючим фактором для еліт залишається Путін.

В цих висновках, звичайно нічого особливо нового ми не побачили. Але для нас важливіші не самі висновки, а їхні психологічні аспекти.

Перший. Частота згадувань Путіна, який знає, що робить, говорить про розгубленість еліт, які починають втрачати одну з найважливіших речей в житті: прогнозованість майбутнього. Відновлений СРСР це добре, але як все це виглядатиме, особливо з огляду на економічні санкції і закриття половини світу для цих еліт не зрозуміло.

Другий. Закручування гайок і можлива відміна залишків демократії все одно мають передбачати якийсь стержень на який нанизувалася вся вертикаль влади з її системами противаг. Еліти зараз б‘ють себе в груди і кричать про укрофашистів в першу чергу тому, що чекають зміни правил гри.

Модель де існували чекісти, чотири партії і т.д. при відсутності залишків демократії має трансформуватися (бо піраміда рухне)

І поки ніхто не розуміє як відбуватиметься ця трансформація. Тому в елітах і починаються ці крики, що Путін наше все. Коли ти не знаєш, що робити: хвали царя.

Насправді, війна вже показала, що без зміни управлінської структури, Росія – це колос на глиняних ногах. І зараз перед РФ стоїть виклик: змінити систему і «загубити» частину еліт чи зробити вигляд, що нічого не відбувається.

Третій. Путін – це ядерна зброя в російському піарі. Вище нього нічого немає. Насправді, той хто запустив і активно підтримує цей наратив або ідіот або зрадник. Справа в тому, що ця історія або зробить Путіна ще більшим божеством ніж він є зараз, або, з великою долею імовірності, перетворить його на старіючого диктатора, якого грає свита.

Одним словом, процес розвалу Росії самими росіянами запущено. На жаль, спокійно сидіти на березі річки і чекати на труп ворога не можемо.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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