Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО

Заявки країн має погодити кожен з 30 союзників у Північноатлантичному альянсі

Процес вступу, який, як очікується, займе всього кілька тижнів

Фінляндія та Швеція у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Про це повідомляє Reuters.

Посол Фінляндії при НАТО Клаус Корхонен та посол Швеції Аксель Вернгоф передали заявки генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу, офіційно запускаючи процедуру, яка завершить десятиліття нейтралітету Фінляндії і близько 200 років нейтралітету Швеції.

«Це чудовий день у критичний момент для нашої безпеки… кожна країна має право обирати свій шлях. Ви зробили свій вибір після демократичного процесу, і я вітаю його. Фінляндія і Швеція збільшать нашу спільну безпеку. Це історичний момент», – заявив Єнс Столтенберг.

Процес вступу, який, як очікується, займе всього кілька тижнів.

Тепер заявки країн має погодити кожен з 30 союзників у Північноатлантичному альянсі.

До слова, Польща та Балтія просять відправити більше військ НАТО на свою територію. Нагадаємо, Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. У відповідь на це у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО. Зокрема, з такою заявою виступив третій президент Росії Дмитро Медведєв.