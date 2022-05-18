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    Події в Україні

    Ще мінус 400 рашистів: оновлені дані про втрати ворога на війні

    За минулу добу українські військові знищили 400 окупантів - Ще мінус 400 рашистів: оновлені дані про втрати ворога на війні
    За минулу добу українські військові знищили 400 окупантів
    фото з відкритих джерел

    Наші захисники ліквідували вже 28 300 російських окупантів та знищили 1235 танків

    Російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат на українській землі. Станом на 18 травня Збройні сили України вже ліквідували 28 300 загарбників. Лише за добу наші оборонці знищили 400 ворогів. Про це йдеться у повідомленні Генштаб ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.05 орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 28300 (+400) осіб ліквідовано;
    • танків – 1235 (+16) од.;
    • бойових броньованих машин – 3009 (+34) од.;
    • артилерійських систем – 586 (+8) од.;
    • РСЗВ – 199 (+1) од.;
    • засоби ППО – 91 (+1) од.;
    • літаків – 202 (+1) од.;
    • гелікоптерів – 167 (+0) од.;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 441 (+5).
    • крилаті ракети – 102 (+5).
    • кораблі / катери – 13 (+0) од.;
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2137 (+28) од.;
    • спеціальна техніка – 43 (+0).

    Орієнтовні втрати противника станом на 18 травня

    Орієнтовні втрати противника станом на 18 травня

    Зазначається, найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Словянському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

    Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів про масштаби розгорнутих Росією сил у війні проти України.

    Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 18 травня
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Ще мінус 400 рашистів: оновлені дані про втрати ворога на війні