Ще мінус 400 рашистів: оновлені дані про втрати ворога на війні

Російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат на українській землі. Станом на 18 травня Збройні сили України вже ліквідували 28 300 загарбників. Лише за добу наші оборонці знищили 400 ворогів. Про це йдеться у повідомленні Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.05 орієнтовно склали:

особового складу – близько 28300 (+400) осіб ліквідовано;

танків – 1235 (+16) од.;

бойових броньованих машин – 3009 (+34) од.;

артилерійських систем – 586 (+8) од.;

РСЗВ – 199 (+1) од.;

засоби ППО – 91 (+1) од.;

літаків – 202 (+1) од.;

гелікоптерів – 167 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 441 (+5).

крилаті ракети – 102 (+5).

кораблі / катери – 13 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2137 (+28) од.;

спеціальна техніка – 43 (+0).

Орієнтовні втрати противника станом на 18 травня

Зазначається, найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Словянському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів про масштаби розгорнутих Росією сил у війні проти України.