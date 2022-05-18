Армія РФ вже давно втратила боєздатність – грузинський командир

Росія намагається організувати хаотичну мобілізацію, щоб хоч якось утримати свої позиції у війні в Україні

Вимоги до російських військових комісаріатів забезпечувати по 200 «добровольців» для участі у війні в Україні з кожного округу, крім Москви, свідчать про те, що армія країни-агресора фактично втратила боєздатність. Таку думку висловив бойовий командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі у інтерв'ю «Апостроф».

«Це свідчить, що російська армія вже небоєздатна. Вона не була боєздатною, як я сказав, із самого початку. Вона втратила ту частину солдатів, які могли внести деякі зміни у війну. Наразі від безнадійності вони просто почали хаотично мобілізувати людей, зокрема й найманців у різних країнах. Загалом, на ситуацію це не вплине. Це не ті сили, на які треба зважати. Це ще один випад Росії, який говорить про те, що вона у безвиході і навіть не розуміє, як припинити війну», – сказав він.

Мамулашвілі також відзначив низький моральний дух у російських окупантів, яких відправити воювати в Україну.

«Можна сказати, що моральний дух є дуже низьким. У мене не було можливості поспілкуватися, але моральний дух у них досить низький, я це відчув», – зазначив військовий.

Водночас, на думку Мамулашвілі, що масових відмов російських вояків від «відрядження» в Україну, попри відсутність оголошення загальної мобілізації, не буде. Влада РФ «мотивуватиме» людей їхати на війну з Україною репресивними методами.

«Вони насильно будуть тягнути народ. Це говорить про те, що росіяни хочуть воювати, але не можуть та бояться. Їх відправлятимуть воювати, їх посилатимуть на забій, на них відкриватимуть кримінальні справи та садитимуть до в'язниць. При авторитарному режимі це природний процес, і росіяни, на мою думку, нічого нового і дивовижного в цьому не побачать. Їм подобається такий процес. Він зроблений ексклюзивно для Росії», – вважає командир Грузинського національного легіону.

Він також переконаний, що збільшивши кількість «гарматного м'яса», Росії гне вдасться кардинально змінити перебіг війни.

«Це не залежить від кількості. Зараз триває сучасніша війна. Україна показала нову концепцію війни. Наразі йде здебільшого обмін артилерійським вогнем. І Україна в цьому обміні перемагає, бо ми отримали, отримуємо і ще отримуватимемо артилерійські установки, які допоможуть нам перемогти у цій війні. Мобілізація живої сили не може дати такий ефект, який потрібен Путіну. Тут навіть йдеться не про захоплення України, а про захоплення сходу України. Навряд чи вони тепер зможуть змінити це.

Зараз ситуація змінюватиметься абсолютно радикально в іншому напрямку, тому що ми отримали ленд-ліз і скоро отримуватимемо ту специфічну техніку, яка потрібна Україні. І це змінить ситуацію дуже швидко. Ось ви самі подивитеся за динамікою війни після того, як ми отримаємо ті артилерійські установки, які нам потрібні», – вважає Мамулашвілі.

Він також не погодився з думкою, що загарбницька війна Росії проти України, з меншою інтенсивність бойових дій, може тривати і 20 років.

«Я радикально не поділяю цього міркування, тому що, по-перше, ми ще не отримали ту масу озброєння, яке потрібне для завершення війни. Ми не можемо судити, що вона триватиме десятки років – це абсолютно не так. Я думаю, що війна завершиться незабаром. Цілком ймовірно, цього літа. Та специфіка, яку зараз використовуватиме Україна, завершить цю війну дуже швидко. Я сумніваюся, що ця війна триватиме понад 2-3 місяці», – сказав командир Грузинського національного легіону.

Нагадаємо, в Луганській області окупанти примушують чоловіків іти воювати. А тим, хто відмовляється від мобілізації на війну, погрожують розстрілами.

До слова, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 18 травня у війні проти України загинули приблизно 28,3 тис. російських військовослужбовців. Також українські військовослужбовці від початку повномасштабного вторгнення РФ знищили тисячі одиниць бойової техніки ворога.

Також за повідомленням начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, в РФ розглядаються зміни законодавства щодо призову.