Обшуки на «1+1»: чому це ще не війна з Коломойським

Вадим Денисенко Народний депутат 8 скликання

Вадим Денисенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тепер найголовніше зрозуміти: чи буде відповідь. Чекати залишилося кілька днів

СБУ робить обшуки на каналі 1+1, бо вважає, що прослушку в кабінеті Гончарука монтували саме там.

Отже, що це означає?

1. На першому етапі винним буде техпрацівник. Головне питання, чи дійдемо ми до пошуку замовника і якого рівня буде цей замовник. Поки все виглядає так, що після першого етапу (затримання журналіста) буде пауза без стрімких звинувачень.через 72 години буде обиратися запобіжний засіб і тут ми побачимо, чи буде справа спускатися на гальмах чи буде розкручуватися. Поки, дуже сумнівно, що буде прийняте стрімке рішення звинувачувати когось із нардепів.

2. Зверніть увагу, що досі не звільнено керівника УДО чи навіть керівника охорони Гончарука. А це перше, що треба було зробити.

3. Важливо, що СБУ аж три тижні шукало журналіста, який робив монтаж. Чему так довго? Чекали відмашку? Мабуть, так. Вирішили змусити групу Коломойського завтра проголосувати за землю? Напевне теж. Власне від того, скільки голосів ця група дасть за землю, буде багато в чому залежати подальший розвиток подій. Хоча прямої кореляції тут немає.

4. Поки вся ця історія - це не пошук замовника і, тим більше, не війна з Коломойським. Поки це спроба зупинити війну зливків компроматів, яка процвітала останні місяці. Це спроба попередження із можливим підвішуванням умовного теоретичного замовника. І попередження звучить так: «зупиніться і вам нічого не буде»

Тепер найголовніше зрозуміти: чи буде відповідь. Чекати залишилося кілька днів.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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