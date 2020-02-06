Спілка журналістів відреагувала на обшуки телеканалу Коломойського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обшук на телкеканалі 1+1 СБУ провела 5 лютого Фото: Укрінформ

У НСЖУ вважають, що обшуки на одному з провідних національних телеканалів - це «чіткий сигнал тривоги для всіх журналістів»

Національна спілка журналістів України стурбована обшуками у приміщеннях «1+1media» (редакція програми «Секретні матеріали») та у помешканнях журналістів телеканалу «1+1».

Про це йдеться на сторінці голови НСЖУ Сергія Томіленка у Facebook.

«Обшуки мають насамперед проходити у фігурантів викривальних матеріалів, а не на роботі та вдома у їхніх авторів. Служба безпеки України не повинна залякувати журналістів і демонструвати готовність застосовувати свій репресивний арсенал проти українських ЗМІ та їхніх працівників», - зазначає Томіленко.

У НСЖУ вважають, що обшуки на одному з провідних національних телеканалів - це чіткий сигнал тривоги для всіх журналістів: держава готова зазіхати на право журналістів тримати у таємниці свої джерела, а утиски свободи слова називати «необхідними слідчими діями».

Зокрема, НСЖУ закликає:

- Службу безпеки України надати переконливе обґрунтування необхідності проведення надзвичайних заходів - обшуків у журналістських приміщеннях та домівках;

- парламентські Комітети - з питань Свободи слова та Гуманітарної і інформаційної політики - невідкладно провести спільне засідання на якому заслухати представників СБУ та «1+1media» щодо проведених обшуків;

- журналістів та ЗМІ виявляти журналістську солідарність та максимально висвітлювати всі обставини як цього інциденту, так і будь-якої справи, яку правоохоронці чи спецслужби порушують проти журналістів чи ЗМІ.

Національна спілка журналістів України постійно інформуватиме міжнародних партнерів про розвиток надзвичайної ситуації - обшуки спецслужбою редакційних приміщень групи «1+1» та журналістських помешканнях.

«1+1» — український загальнонаціональний телеканал, який входить до медіаконгломерату «1+1 Media». Кінцевим бенефіціарним власником телеканалу є Ігор Коломойський, а власником істотної участі — Ігор Суркіс.

Нагадаємо, у середу ввечері стало відомо, що в офісі проєкту «Секретні матеріали» за адресою Куренівська, 18 в Києві проводиться обшук співробітниками СБУ.

Співробітники СБУ повідомили, що шукають диктофон, яким журналіст Євген Куксін нібито записував слова прем'єрміністра Олексія Гончарука під час наради, на якій прозвучали слова про «порожнє місце» в голові президента України Володимира Зеленського.

Речниця СБУ Олена Гітлянська зазначила, що слідчі дії відбуваються за рішенням суду. Жодного втручання в роботу телеканалу, за її словами, не відбувається.

Згодом стало відомо, що обшуки проводять у квартирах журналістів Дениса Данька, Євгена Куксіна та Олександра Низовцева

Народний депутат України Олександр Дубинський першим повідомив про проведення цього обшуку. Він заявив, що виїжджає в офіс телеканалу і запропонував журналістам та іншим депутатам приєднатися до нього.

Нагадаємо, у середині січня в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

Пресслужба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.

У «Слузі народу» вважають оприлюднення записів проти Олексія Гончарука провокацією групи Ігоря Коломойського.