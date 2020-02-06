«Україна буде розпадатися». Виступ Саакашвілі на каналі Медведчука тепер тиражує російська пропаганда



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Russia Today рознесла виступ Саакашвілі англійською на увесь світ

В ефірі телеканалу 112 Саакашвілі заявив, що Україні загрожує розпад на п’ять держав

Експрезидент Грузії та колишній очільник Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі на днях розповів в ефірі телеканалу 112, що українці зараз живуть гірше, ніж за Радянського Союзу.

Cлова ексглави Одеської ОДА відразу підхопили прокремлівські ЗМІ, адже вони ідеально лягають в антиукраїнський порядок денний. Russia Today рознесла англійською на увесь світ.

«Київ і Україна зараз набагато гірші, ніж Київ і Україна за Радянського Союзу. Це я кажу як людина, яку ніяка ностальгія з Радянським Союзом не пов'язує. Тому що люди не бачили, весь час погіршувалася ситуація, люди не бачили просвіту. Лікарні наші гірше, ніж за Радянського Союзу, дороги наші гірше, ніж за Радянського Союзу, взагалі пересування гірше, ніж за Радянського Союзу. В цілому доходи у порівнянні з тим, що люди потребують, гірше, ніж у багатьох інших періодах», — заявив він.

Свою позицію Саакашвілі аргументував станом інфраструктури і медичних послуг.

Видання «Тексти» вказує, що подібні заяви часто лунають від відверто проросійського політика Віктора Медведчука, з яким пов’єзують телеканал 112. Зокрема, схожу аргументацію той використовував під час прориву труби з гарячою водою на станції метро «Либідська».

Не пройшла повз увагу проросійських ЗМІ й інша теза — в ефірі програми Саакашвілі заявив, що Україні загрожує розпад на п’ять держав.

«Без коригування політичної системи не просто вори будуть далі, буде сепаратизм. Буде реально Україна розпадатися. Ми повинні зрозуміти, що люди, які зараз обросли грошима, приватними арміями… Ці люди нікуди не йдуть просто так, вони готують інфраструктуру для того, щоб Україна перетворилася іще на п’ять Україн», — сказав Саакашвілі.

Ця теза збігається з постійним наративом російської дезінформації про те, що Україною керують не офіційні структури, а олігархи.

До слова, нещодавно Саакашвілі заявив, що шкодує про рішення покинути Грузію в 2013 році і вважає це помилкою.