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    Політика

    Профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт «Про медіа»

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    За підсумками обговорення комітет з питань свободи слова підтримав рішення головного комітету рекомендувати Верховній Раді прийняти проєкт закону &laquo;Про медіа&raquo; за основу - Профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт «Про медіа»
    За підсумками обговорення комітет з питань свободи слова підтримав рішення головного комітету рекомендувати Верховній Раді прийняти проєкт закону «Про медіа» за основу

    Розглядається можливість після першого читання «інтегрувати в єдиний законопроєкт все найкраще, що є в альтернативному»

    Комітет з питань свободи слова рекомендував Верховній Раді прийняти законопроєкт «Про медіа» у першому читанні за основу.

    Про це повідомляє пресслужба парламенту.

    «За підсумками обговорення Комітет з питань свободи слова підтримав рішення головного комітету рекомендувати Верховній Раді прийняти проєкт закону «Про медіа» (№2693) у першому читанні за основу, а альтернативний (№2693-1 «Про медіа в Україні» — ред.) — відхилити», — йдеться у повідомленні.

    Голова підкомітету з питань права громадян на інформацію, одна із авторів законопроєкту Тетяна Циба зазначила:

    «Це системний закон, і він давно на часі, оскільки регулює питання, які досі не були врегульовані, наприклад, онлайн і інтернет-медіа. В тому числі, він розширює повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, надаючи можливість більше впливати на інформаційну політику держави і карати порушників. Також законопроєкт вирішує питання прозорості медіа, оскільки передбачає розкриття всіх кінцевих бенефіціарів».

    За її словами, розглядається можливість після першого читання «інтегрувати в єдиний законопроєкт все найкраще, що є в альтернативному».

    Також Циба підкреслила, що на даний час відбувається широке обговорення законопроєктів з профільними організаціями, і головний комітет налаштований під час підготовки до другого читання врахувати багато поправок, запропонованих журналістами.

    «Те, що я бачила, то немає протиріч між медіаринком, людьми які працюють в інформаційному просторі, і Комітетом. Там триває конструктивна робота», — наголосила вона.

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