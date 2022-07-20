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    Думки вголос

    Приниження Путіна

    • Вадим Денисенко

      Директор Українського інституту майбутнього

    •  glavcom.ua
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    Мова тіла Путіна дає зрозуміти, що російський диктатор дуже хвилювався - Приниження Путіна
    Мова тіла Путіна дає зрозуміти, що російський диктатор дуже хвилювався
    фото: скріншот з відео

    Російський лідер нічого суттєвого не досягнув на переговорах в Ірані

    Візит Путіна в Іран це:

    1. Приниження. Вперше за останні роки Путін їхав на переговори без явної переваги. Він їхав прохачем.
    2. Нічого нового він не добився і не отримав. Судячи з усього, його єдиний козир – вплив у Сирії, йому довелося розміняти на міфічні обіцянки допомогти з технологічним ембарго (ну нема в нього електроніки). Поки це лише обіцянки.
    3. Його головна гра – нафта і газ, якими він шантажуватиме Європу. Поки Європа тримається. Друга головна гра Путіна – криза біженців через продовольчі проблеми поки знаходиться в стадії переговорів (можливо імітації переговорів). Путін навряд чи робитиме жест доброї волі з вивезенням українського зерна, якщо не отримає за це щось взамін. Поки ми не розуміємо, що він може отримати взамін.
    4. Іран – це не лише приниження. Це ще й істерика. Те, що синхронно Путін, слуцький та Ушаков заговорили про переговори означає лише одне – Путін усвідомив глибину проблеми та істерить. Йому потрібно прискорювати процеси по закінченню війни.

    І останнє. Повторю те, що я писав і говорив багато раз – ніякої ядерної зброї для закінчення війни він не буде приміряти. По-перше, він боягуз, а, по-друге, це остаточно забере його в ізоляцію.

    Більше західної зброї і все в нас буде добре.

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    Джерело: блог Вадима Денисенка

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    Теги: нафта росія окупанти газ Іран війна путін Європа Україна окупація #stoprussia
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    Приниження Путіна