Путін вигадав нову байку, чому росіяни втекли з Київщини

Путін також звинуватив українську владу у небажанні мирним шляхом урегулювати розв’язану ним війну

Російський диктатор Володимир Путін вигадав нове виправдання втечі російських загарбників із Київщини. Він заявив, що рашистів вигнали не ЗСУ, а вони самі добровільно вийшли через домовленості на російсько-українських переговорах у Стамбулі. Слова господаря Кремля цитують пропагандистські ЗМІ.

«Однак київська влада відмовилася виконувати ці домовленості, хоча вони (домовленості) були фактично досягнуті», – заявив він.

Путін також звинуватив українську владу у небажанні мирним шляхом урегулювати розв’язану ним війну.

«Кінцевий результат (врегулювання в Україні) залежить не від посередників, а від договірних сторін для виконання домовленостей. Ми бачимо, що у київської влади такого бажання немає», – сказав Путін.

Російський диктатор заявив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган «багато робить для створення необхідних умов для нормалізації ситуації».

Нагадаємо, на початку квітня всю територію Київської області було звільнено від російських окупантів. У населених пунктах було знайдено сотні жертв серед цивільного населення, багато людей було страчено.

Попри великі зусилля, Росії не вдалося оточити українську столицю і влаштувати їй блокаду. Російським військам була задана нищівна поразка і російські сили вимушені були відступити.