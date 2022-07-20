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  4. Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів: рішення уряду
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    Економіка

    Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів: рішення уряду

    Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів: рішення уряду
    фото: РБК Україна

    Кінцева дата погашення облігацій відстрочується на строк у 24 місяці

    Кабінет міністрів України схвалив постанову щодо дворічної відстрочки на виплату зовнішніх боргів. Реструктуризація відбудеться тільки у разі схвального рішення кредиторів. Про це йдеться у постанові від 19 липня 2022 р. № 805.

    Рішення уряду набере чинності тільки у разі погодження держателями облігацій змін, передбачених документом. У разі непогодження держателями облігацій, державний борг буде обслуговуватися та погашатися відповідно до умов випуску облігацій.

    Згідно з документом, кінцева дата погашення облігацій відстрочується на строк у 24 місяці з відповідної кінцевої дати погашення облігацій.

    Протягом дії відстрочки, відсотковий дохід за облігаціями продовжує нараховуватися за ставками, що передбачені в умовах випуску відповідних облігацій. Крім того, на суму нарахованого основного відсоткового доходу нараховується додатковий відсотковий дохід за ставками, що передбачені в умовах випуску відповідних облігацій (додатковий відсотковий дохід).

    Нагадаємо, США можуть обговорити списання зовнішнього боргу України.

    Теги: росія борг окупанти війна Україна уряд окупація #stoprussia
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    Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів: рішення уряду