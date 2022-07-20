Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів: рішення уряду

Кінцева дата погашення облігацій відстрочується на строк у 24 місяці

Кабінет міністрів України схвалив постанову щодо дворічної відстрочки на виплату зовнішніх боргів. Реструктуризація відбудеться тільки у разі схвального рішення кредиторів. Про це йдеться у постанові від 19 липня 2022 р. № 805.

Рішення уряду набере чинності тільки у разі погодження держателями облігацій змін, передбачених документом. У разі непогодження держателями облігацій, державний борг буде обслуговуватися та погашатися відповідно до умов випуску облігацій.

Згідно з документом, кінцева дата погашення облігацій відстрочується на строк у 24 місяці з відповідної кінцевої дати погашення облігацій.

Протягом дії відстрочки, відсотковий дохід за облігаціями продовжує нараховуватися за ставками, що передбачені в умовах випуску відповідних облігацій. Крім того, на суму нарахованого основного відсоткового доходу нараховується додатковий відсотковий дохід за ставками, що передбачені в умовах випуску відповідних облігацій (додатковий відсотковий дохід).

Нагадаємо, США можуть обговорити списання зовнішнього боргу України.