«Гра в очікування». Соцмережі висміяли Путіна перед зустріччю з Ердоганом (відео)

Мова тіла Путіна дає зрозуміти, що російський диктатор дуже хвилювався

Запізнення Ердогана поставило Путіна у незручне становище

Соцмережі звернули увагу на яскраві емоції Володимира Путіна перед зустріччю з президентом Туреччини Реджепом Тайїп Ердоганом. Візит президента Росії до Ірану – його друга закордонна поїздка з початку вторгнення в Україну.

На опублікованому відео видно, що Путіну довелося чекати на Ердогана. Російський диктатор нервував: хилитався зі сторони в сторону, а також мав яскраво виражену міміку.

Користувачі соцмереж пишуть, що запізнення Ердогана поставило Путіна у незручне становище. Це дає зрозуміти, що дипломатичні відносини між Росією та Туреччиною змінили свій вектор.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 19 липня прибув до Ірану.

Також Путін висунув умову для розблокування експорту зерна з України.

Нагадаємо, раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що оточення президента Росії Володимира Путіна вже майже два роки сидить на карантині з постійною ізоляцією та медичними тестами.