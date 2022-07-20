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  4. «Гра в очікування». Соцмережі висміяли Путіна перед зустріччю з Ердоганом (відео)
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    Політика

    «Гра в очікування». Соцмережі висміяли Путіна перед зустріччю з Ердоганом (відео)

    Мова тіла Путіна дає зрозуміти, що російський диктатор дуже хвилювався - «Гра в очікування». Соцмережі висміяли Путіна перед зустріччю з Ердоганом (відео)
    Мова тіла Путіна дає зрозуміти, що російський диктатор дуже хвилювався
    фото: скріншот з відео

    Запізнення Ердогана поставило Путіна у незручне становище

    Соцмережі звернули увагу на яскраві емоції Володимира Путіна перед зустріччю з президентом Туреччини Реджепом Тайїп Ердоганом. Візит президента Росії до Ірану – його друга закордонна поїздка з початку вторгнення в Україну.

    На опублікованому відео видно, що Путіну довелося чекати на Ердогана. Російський диктатор нервував: хилитався зі сторони в сторону, а також мав яскраво виражену міміку.

    Користувачі соцмереж пишуть, що запізнення Ердогана поставило Путіна у незручне становище. Це дає зрозуміти, що дипломатичні відносини між Росією та Туреччиною змінили свій вектор.

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    «Гра в очікування». Соцмережі висміяли Путіна перед зустріччю з Ердоганом (відео)
    «Гра в очікування». Соцмережі висміяли Путіна перед зустріччю з Ердоганом (відео)
    «Гра в очікування». Соцмережі висміяли Путіна перед зустріччю з Ердоганом (відео)
    «Гра в очікування». Соцмережі висміяли Путіна перед зустріччю з Ердоганом (відео)
    «Гра в очікування». Соцмережі висміяли Путіна перед зустріччю з Ердоганом (відео)

    Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 19 липня прибув до Ірану.

    Також Путін висунув умову для розблокування експорту зерна з України.

    Нагадаємо, раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що оточення президента Росії Володимира Путіна вже майже два роки сидить на карантині з постійною ізоляцією та медичними тестами.

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    Теги: Реджеп Таїп Ердоган росія окупанти ЗМІ війна путін Україна президент окупація #stoprussia
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    «Гра в очікування». Соцмережі висміяли Путіна перед зустріччю з Ердоганом (відео)