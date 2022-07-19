Психопат з ознаками садизму: американський професор поставив діагноз Путіну

Якщо Путін відчуває себе загнаним в кут, він може застосувати ядерну зброю

Професор Каліфорнійського університету Джеймс Феллон, який спеціалізується на психопатичних розладах особистості, дав свою оцінку психічного стану російського диктатора Володимира Путіна. Про лади у психіці господаря Кремля розповів у своєму інтерв'ю The Insider

Професор вважає, що «фюрер» – психопат з признаками нарцисизму і садизму, якому «до застосування тактичної ядерної зброї залишився один крок». Путіну недоступна емоційна емпатія (здатність переносити на себе чужі почуття), що дозволяє йому бути результативним маніпулятором і агресором.

Феллон вважає, що ключовою психологічною травмою автократа є розпад СРСР, а глибинним страхом – насильницька зміна режиму. Перехід від напруженого нарцисизму до параної, до відкрито ворожої, неурівноваженої поведінки стало ознакою затьмарення його розуму.

Психопати готові на все, щоб отримати своє. Якщо Путін відчуває себе загнаним в кут, він може застосувати ядерну зброю. Впевненості в тому, що в його оточені є той, хто йому завадить, немає. «Він був спокійний, холодним і корисливий. Таким був його публічний образ всі 20 років. Але зараз видно, що він не зовсім володіє собою, а значить, дійсно небезпечний», — говорить психіатр.

Немає сумнівів, що напад на Україну – це результат переоцінених сил Росії. Джеймс Феллон вважає, що в даному випадку: «Варто показати Путіну, що Захід не зупиниться ні перед чим. Слід створити потужний і обачний союз, який нестиме у собі наступне послання для Путіна: «Ти підштовхуєш нас до точки, з якої ми можемо стерти тебе з лиця землі. Ми не хочемо цього робити, але ми можемо».

І якщо всі висновки професора вірні, то шлях небезпечний не тільки для Заходу, а й для всього світу, з росіянами включно.

Раніше психолог проаналізував дивні пози диктатора на свіжому відео.