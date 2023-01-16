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Вадим Денисенко Директор Українського інституту майбутнього

Інформаційна атака Кремля. Навіщо задіяли Медведчука

glavcom.ua
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фото: СБУ

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1. Стаття написана для українського внутрішнього споживача і це, судячи з усього, важлива частина нової інформаційної війни, яка була запущена на днях і зводиться до наступного: «бійтеся, бо починається страшна нова війна, якої ви досі ще не бачили».

2. Суть статті Медведчука дуже проста: її можна звести до формули: «партія війни проти партії миру». Росіяни свідомо почнуть продавлювати ідеологему, що є партія миру (слова захід, Росія і т.д. свідомо прибрали), яка має повернутися, щоб настав спокій і мир. Все це робиться, як уже вище сказано, на фоні розкачки теми про страшний новий наступ і нову зброю (судячи з усього це балістичні ракети Ірану, які ніби-то в березні прийдуть росіянам).

3. Ключовий меседж, який зараз вже опрацьовує Росія – це корупція у владі. Цей меседж, судячи з усього залишиться флагманським. До нього додається два інших меседжа: «страшна нова зброя» і «треба повернути партію миру».

4. Страшна нова зброя – це, на жаль, обстріли і знищення житлових будинків. Ми маємо розуміти – це їхній останній козир. Нічого іншого в них нема і не буде. На жаль, і це треба пережити. І поки, готовність населення до цього є.

5. Щодо кампанїї про партію миру, то тут, очевидно, росіяни переслідують дві цілі. З однієї сторони їм потрібно дати хоч якийсь сигнал тим 7-8% населення, які досі відкрито говорять про свої проросійські настрої та зараз шукають на що ж їм обпертися. З іншої – це початок інформроботи по наповненню українського інформаростору словами мир, переговори, повернення до дружби і т.д.

6. Важливо звернути увагу на апеляцію Медведчука виключно до південного сходу. Можна висунути гіпотезу, що саме там будуть концентруватися головні інформаційні зусилля росіян. І тут має бути найжорсткіша реакція зі сторони влади. Бо їхня інформкампвнія буде зводитися до закликів перекривати дороги, виходити на пікети і т.д. Їм потрібно створювати картинку «іншої країни», яка хоче переговорів і миру.

7. Багато хто, читаючи цю статтю, захоче звести все до формули: «росіяни хочуть поставити Медведчука гауляйтером». Я хочу всіх просто застерегти: обговорення цього питання не має жодного сенсу. Їм все одно, хто буде потім гауляйтером. Зараз їм важливо нас залякати.

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Теги: росія наступ переговори населення корупція партії війна пропаганда дороги зброя Віктор Медведчук росіяни

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