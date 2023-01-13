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Депутатка розказала, як влада намагалася зірвати позбавлення мандатів Медведчука і Ко (відео)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Депутатка розказала, як влада намагалася зірвати позбавлення мандатів Медведчука і Ко (відео)
фото Facebook Ірини Геращенко

Фракції «ЄС» довелося блокувати трибуну, щоб дотиснути голосування

Монобільшість намагалася перенести питання про позбавлення мандатів від забороненої ОПЗЖ Медведчука, Деркача, Кузьміна, Козака та Аксьонова в кінець порядку денного, однак депутати від «Європейської Солідарності» заблокували парламентську трибуну, вимагаючи негайного розгляду цього питання. Про це повідомила депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

«Голова ВР і слуги планували почати пленарний день з закону про Енергоатом, до якого було пару сотень поправок. Тоді, гарантовано, зрадники б залишилися сьогодні з мандатами. Кілька разів ставили вимогу почати день з позбавлення мандатів агентів Кремля. Це рішення набирало 179 голосів. Й тільки після скандалу і блокування президії дотиснули», – написала Геращенко у Facebook і додала фото події.

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«ЄС» довелося блокувати трибуну
фото Ірина Геращенко

З її слів, незважаючи на те, що п’ять  зрадників і колаборантів позбавлені мандатів, завдання фракції ще не виконане.

«Ці люди мають понести кримінальну відповідальність за зраду. Всі, хто завів в парламент тих, хто у 2014-му втекли в Москву, також мають нести відповідальність. Ну, й ключове, всі ОПЗЖсти мають понести політичну відповідальність. Позбутися керівних посад в комітетах. Втратити мандати і піти геть», – наголосила соратниця Порошенка.

Крім того, депутат від «ЄС» Олексій Гончаренко опрлюднив відео голосування. 

Нагадаємо, Верховна Рада конституційною більшістю позбавила мандатів депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. «За» позбавлення Медведчука мандата проголосували 320 нардепів, Кузьміна – 319, Козака – 317, Деркача – 314. 

Напередодні Рад зареєструвала законопроєкт про дострокове припинення повноважень народних депутатів Андрія Деркача та Тараса Козака. 

Днями президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про позбавлення українського громадянства чотирьох українських політиків: Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.

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Теги: Віктор Медведчук Ірина Геращенко Європейська солідарність Верховна Рада зрада війна

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