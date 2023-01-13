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Перевзувся. Нардеп Бойко відхрестився від Медведчука та інших соратників (відео)

Ірина Глотова
glavcom.ua
Перевзувся. Нардеп Бойко відхрестився від Медведчука та інших соратників (відео)
фото: скріншот відео

Колишні члени «ОПЗЖ» Віктор Медведчук, Тарас Козак, Андрій Деркач та Ренат Кузьмін більше не є народними депутатами

Низка депутатів, які поїхали з України після 24 лютого 2022 року, сьогодні позбулись депутатських мандатів. У своєму відеозверненні нардеп Юрій Бойко раптово відхрестився від колишніх колег з ОПЗЖ.

У відеозверненні до українців Бойко заявив, що рішення про позбавлення мандатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна та Андрія Аксьонова є правильним, адже усі вони втекли з України. Бойко назвав тих депутатів, що залишились у країні і працюють, боряться за те, аби країна витримала російську агресію, – патріотами. Водночас Бойко назвав тих, хто поїхав з України – недостойними бути серед народних обранців.

Колишній соратник Медведчука також зазначив, що депутати ОПЗЖ очікують на прийняття декількох важливих законопроєктів. «Ми наполягаємо, щоб були прийняті законопроєкти, які дозволять створити нові робочі місця в країні, і дадуть сигнал, що можна повертатись після війни і є де працювати», – зазначив нардеп.

Верховна Рада сьогодні конституційною більшістю позбавила мандатів депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. Також на сьогоднішньому засіданні парламент 294 голосами позбавив мандата Андрія Аксьонова, у якого є російський паспорт.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про позбавлення народного депутата партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрія Бойка звання «Героя України». 

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Теги: Віктор Медведчук Юрій Бойко козак Андрій Деркач Тарас Козак Ренат Кузьмін відео 24 лютого

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