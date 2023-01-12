Позбавлення громадянства Медведчука та інших – це бутафорія

Чому досі не позбавили мандату всіх депутатів від ОПЗЖ?

Позбавлення громадянства чотирьох гаспидів – то всьо добре. Але який з того резон, якщо депутати ОПЗЖ далі в парламенті голосують синхронно зі слугами народу, а монофракція проти позбавлення мандатів їхніх партнерів?

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Вікіпедія пише, що бутафорія – це муляжі, що вживаються в театральних спектаклях на заміну справжнім речам. Предмети бутафорії відрізняються дешевизною й підкресленою виразністю зовнішньої форми (при їх виготовленні зазвичай відмовляються від відтворення деталей, не видимих глядачеві).

Рішення про позбавлення громадянства – з цієї оперетки. Не приведи Господи, воно ще й може оскаржитися в Європейському Суді, оскільки, зі слів професійних правників, законодавство прописане так, що людина має сама попросити позбавити її громадянства – та й то лише на підставі набуття іншого (на цьому й базується принцип Республіки: влада не може позбавити – лише сам громадянин може попросити).

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Тож слово «бутафорія» нехай прозвучить як заклик не куплятися на видовищні рішення з метою отримати гарантовані оплески – а вимагати системної боротьби проти антидержавників. Бо вийде так, щоб чотири опзжисти оголосилися зрадниками, їхня партія заборонена – але чомусь їхня фракція в парламенті далі існує, поки натовп смакує позбавлення громадянства тих, хто вже давно сидить за поребриком.