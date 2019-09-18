Самогубство 13-річного українця в Шанхаї: батьки вимагають відновити справедливість

6 вересня у 20:40 сталася трагедія – громадин України 13 років з українсько-китайської сім'ї, що мешкає в Шанхаї, покінчив життя самогубством

До мене в приватні повідомлення часто надходять листи зі скаргами на дії чиновників чи проханням допомогти – які я змушений залишати без відповіді, оскільки не маю можливості перевірити викладені в них факти. Але цей лист – про самогубство 13-річного громадянина України, що проживав у Шанхаї – я публікую в сподіванні, що Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine зверне на нього увагу й зробить усе належне для допомоги батькам у відновленні справедливості.

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Звернення по допомогу.

6 вересня у 20:40 сталася трагедія – громадин України 13 років з українсько-китайської сім'ї, що мешкає в Шанхаї, покінчив життя самогубством. Іван Лю не витримав знущань шкільного вчителя й вистрибнув з вікна своєї квартири на 13 поверсі. На руці у хлопчика був напис ієрогліфами «Жертва шанхайської освіти». Ці та інші факти доведення до самогубства поліцейські відмовилися відображати у своєму протоколі. Але батько дитини змусив їх зафіксувати правду.

Педагог зі середньої школи району Пудун міста Шанхай вчитель Чжан методично знущався з Івана Лю, страждали й інші учні. Рік тому дівчинка з паралельного класу вистрибнула зі шкільного вікна через неодноразові приниження. Педагог Чжан міг вибити стілець з-під учня Івана Лю, неодноразово бив підлітка, штовхав його рюкзак, а в квітні 2019 р. навіть душив хлопчика. Батьки зафіксували факт нанесення дитині тілесних ушкоджень, залучили до конфлікту директора школи. На зустрічі він пообіцяв, що забезпечить безпеку хлопчика, перевівши його в інший клас, і сам особисто гарантує, що з Іваном Лю нічого не трапиться.

Усі матеріали стосовно справи у батьків є, але в поліції Шанхаю їх не приймають. Мати 6 вересня 2019 г. зателефонувала до українського консульства, 7 написала офіційне звернення по допомогу. Влада Китая відповіла на ноту української сторони, що буде проведено розслідування. Але вже 12 вересня у Бюро громадської безпеки у відділі для іноземців родичам померлого намагалися дати документи про те, що ніякого розслідування не буде. Влада обіцяла розслідувати справу, проте в цей же час готувала відповідь про те, що нічиєї провини в загибелі Івана Лю немає.

Поліція Шанхая не хоче відкривати справу, свідоцтво про смерть батькам видають лише за умови, що вони відмовляються від претензій до представників системи освіти. Китайські родичі хлопця безуспішно намагаються ініціювати розслідування. Батьки та друзі загиблого підлітка хочуть привернути увагу громадськості до проблеми, яка стосується не тільки їх. Звертаємося з проханням надати всебічну підтримку консульству України у Шанхаї та допомогти в ініціюванні розслідування обставин справи.

З подякою, Артеменко Олена, мати хлопчика.

Джерело: блог Володимира Бойка

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