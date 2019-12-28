Реформа прокуратури досягнула нового етапу – міняють вивіску

Коли я був високим кучерявим юнаком, у рідному Донецьку ходив такий анекдот:

Мовляв, в обком партії викликали ректорів вузів і оголосили їм, що в світлі гласності, відкритості та перебудови прийнято рішення перетворити їхні навчальні заклади на будинки розпусти. І поцікавились, яке для цього потрібне додаткове фінансування.

Ректор університету попрохав 1000 рублів, пояснивши, що в гуртожитках ще не всі ліжка двомісні, ректор політехнічного інституту попрохав 5 рублів – поміняти вивіску. Ректор медичного інституту – 2 копійки (саме стільки на той час, коли не було мобільних телефонів, коштувало скористатись послугами телефону-автомату).

– Навіщо? – здивувався секретар обкому.

– Зателефонувати в ректорат і сказати, що переходимо на легальний стан.

Як бачимо, реформа прокуратури досягнула вже другого етапу – міняють вивіску.

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