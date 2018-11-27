Азовська криза: Росія хотіла спровокувати Україну, щоб відкласти тему Томоса на задній план?

Хочу викласти свою версію того, що сталося в Азовському морі на вихідних

Отже, на цьому тижні на синоді Константинопіль має ухвалити остаточне рішення по Томосу і оголосити дату Собору в Україні. Оскільки до недільного інциденту українські кораблі безперешкодно ходили тим само маршрутом, провокація мала на меті спровокувати українську сторону на якісь необдумані дії. Чомусь згадується Цхінвал і російські танки, які дійшли мало не до Тбілісі. Загострення і ескалація могла відкласти тему Томоса на задній план, бо мало б місце велике загострення.

Чи вірю я в те, що це зрежисоване на Банковій? Ні. Бо навіть введення воєнного стану, ажіотаж на ринках та падіння гривні Порошенкові точно не вигідні. Це не дає рейтингів. Але якщо ескалація таки теоретично буде (і знову ж таки - в тому числі через надання Томосу, це питання, що наступного разу вигадають росіяни), то тепер не буде претензій, чого цей стан не було оголошено раніше. Це мої виключно суб‘єктивні роздуми.

Джерело: блог Віктора Шлінчака

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