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    Думки вголос

    Не думайте, що результат виборів президента України уже давно відомий

    • Віктор Шлінчак

      Керівник проекту «Главком»

    • Розсилка
    Не думайте, що результат виборів президента України уже давно відомий

    Все тільки починається...

    Напередодні виборів у США я в студії 5 каналу просив не списувати Трампа, хоч усі присутні на ток-шоу були на 100%, ні, на 190% переконані, що виграє Клінтон. А дехто навіть прийшов з запрошенням для Хілларі відвідати її Україну)

    Те ж саме на позавчорашньому ефірі - я просив не аналізувати дії президента Грузії Вашадзе, а дочекатися результатів. Бо рейтинги рейтингами, а результати - результатами. При тому що Вашадзе дійсно більш лояльний у своєму ставленні до України, ніж Зурабішвілі (згадати хоча б її оцінки по Криму). Що маємо? Вашадзе, на жаль, програв.

    До чого це я? А до того, що в Україні теж дехто думає, що результат виборів президента уже давно відомий і завчасно прогнозований. Все тільки починається...

    Джерело: блог Віктора Шлінчака

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