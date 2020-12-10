Ігор Поклад. 2021 рік - ювілейний для геніального мелодиста

Ігор Дмитрович народився в м. Фрунзе, тепер Бішкек, Киргизстан в сім'ї кадрового військового під час евакуації. Після закінчення війни сім'я повернулася до України, де Ігор закінчив СШ № 4 в місті Тернопіль і одночасно семирічну музичну школу по класу фортепіано. Згодом навчався на історико-теоретичному відділенні КІМ ім. Глієра. Вже по закінченні третього курсу Поклад перевівся на композиторський факультет Київської державної консерваторії, клас професора А. Я. Штогаренка.

Ще навчаючись в училищі і працюючи там же концертмейстером, робить перші серйозні кроки у творчості – вже перша пісня, написана ним у співавторстві з Борисом Олійником «Пісня не заблукає», виконана Костянтином Огнєвим, стає популярною.

Ігор Поклад створює унікальний на ті часи проект – дівочий співочий колектив - вокально-інструментальний ансамбль «Мрія». Вже за перший рік свого існування колектив входить у всесоюзну гастрольну сітку — ансамбль представляє республіку на території Радянського Союзу та за кордоном. За кілька років «Мрія» стає лауреатом Всесоюзного конкурсу артистів естради, поряд з легендарними на той час «Піснярами». За кілька років Поклад вимушений припинити керування колективом через відбуття до лав Радянської армії де він знайомиться з поетом-початківцем, згодом метром української пісні, Юрієм Рибчинським. Разом вони створюють кілька знаменитих хітів та стають широковідомими.

У 70-их роках Ігор Дмитрович полишає пісенний Олімп і пробує свої сили в театрі. Він погоджується на пропозицію розпочати роботу над продовженням музичної п'єси «Весілля в Малинівці». З готовим твором він та Рибчинський прибули до Одеського театру оперети. Наступною роботою опермейстера стала «Конотопська відьма», написана в 1982 році ця оперета й досі не сходить зі сцен українських театрів. За словами театральних критиків ця п'єса вже давно стала класикою жанру. Усього за кілька років з'явилося ще півтора десятка мюзиклів.

У пошуках нових вражень композитор займався у галузі кінематографу, розпочавши співпрацю з режисером Леонідом Биковим та написавши музику до одного з його фільмів «Де ви, лицарі?». Загалом Поклад працював у більш ніж 40-ка художніх фільмах. Найбільш прикрою своєю помилкою Ігор Дмитрович вважав відмову від роботи у фільмі «У бій ідуть лише «старі». Також перу композитора належить музика до класичних мультиплікаційних стрічок «Як козаки…» та «Енеїда».

За нових часів амбіційні творчі проекти за браком засобів довелось згорнути. 2014 року переніс кілька складних операцій. Певний час співпрацював з Академічним ансамблем пісні і танцю ДПСУ.

Ігор Дмитрович автор музики до сценічних творів, серед яких: музична комедія «Друге весілля в Малинівці»; мюзикли: «Конотопська відьма», «Серце моє з тобою», «Різдвяна ніч», «Засватана — невінчана», (за І. Карпенко-Карим), «Чмир» (за М. Кропивницьким), Рок-опера «Ірод» (п'єса Олександра Вратарьова) для симфонічного оркестру.

Окрім цього у його доробку чимало симфонічних творів, сюїт.

Ігор Поклад написав музику до 150 пісень, багато з яких стали улюбеними в народі, хітами. Серед них: «Кохана» (сл. Ігоря Бараха), «Червона косинка» (сл. Дмитра Луценко), «Гойдалка» (сл. Олександра Вратарева).

Але чимало улюблених у народі творів написано композитором у співавторстві з Юрієм Рибчинським: «Зелен клен», «Два крила», «Чарівна скрипка», «Тиха вода», «Дикі гуси», «Хіба можна» та інші.

У співпраці з Борисом Олійником були написані пісні: «Пісня про матір», «Пісня не загубиться» та інші.

На слова Михайла Ткача написав музику на такі пісні: «Не питай мене», «Моя Україна».

Разом з Віктором Герасимовим створили пісні: «Світанкові роки», «Добре світло».

Ігор Дмитрович автор музики до багатьох популярних кінофільмів: «Весь світ в очах твоїх», «Дударики», «Останній гейм», «Зоряне відрядження»,

«Робота над помилками», «Балаган», «Увійди в кожен дім», «Тепла мозаїка ретро й мало-мало…», «Два кроки до тиші», «Снайпер», «Обітниця», «Притча про світлицю», «Москаль-чарівник», «Таємниця «Святого Патрика».

А ще Ігор Поклад написав музику до улюблених серед багатьох поколінь співвітчизників мультфільмів: «Як козаки наречених визволяли», «Як козаки в хокей грали», та інших.

Шановний Ігоре Дмитровиче, від усього серця вітаємо Вас з Днем народження! Бажаємо Вам натхнення, міцного козацього здоров’я, творчого і життєвого довголіття, щоб до ста і більше літ дожити і при цьому не тужити!

«Чарівна скрипка» сл. Ю.Рибчинський, муз І.Поклад