У Києві налічується понад півтори сотні муралів: в яких районах найбільше

На законодавчому рівні питання встановлення муралів не врегульоване

У Києві налічується 159 муралів. Така кількість випливає з відповідей районних держадміністрацій на запит Радіо Свобода.

У Дарницькому районі розміщено рекордну кількість настінних зображень – 42 мурали. З них вісім намальовано в рамках проєкту «MoreThanUs» на станції метро «Осокорки» – це роботи різних художників, що відображають їхнє бачення України.

розміщено рекордну кількість настінних зображень – 42 мурали. З них вісім намальовано в рамках проєкту «MoreThanUs» на станції метро «Осокорки» – це роботи різних художників, що відображають їхнє бачення України. У Печерському районі налічується 26 муралів.

налічується 26 муралів. У Шевченківському районі столиці є 20 муралів, і за останній рік нових не з’явилось.

столиці є 20 муралів, і за останній рік нових не з’явилось. В Оболонському районі – 18 муралів. Зокрема, малюнок на одному з будинків вулиці Маршала Тимошенка, що зайняв 345 квадратних метри. Завдяки такому масштабу він потрапив до книги рекордів України, як найбільше трьохвимірне реалістичне зображення, виконане в техніці стрит-арт.

– 18 муралів. Зокрема, малюнок на одному з будинків вулиці Маршала Тимошенка, що зайняв 345 квадратних метри. Завдяки такому масштабу він потрапив до книги рекордів України, як найбільше трьохвимірне реалістичне зображення, виконане в техніці стрит-арт. У Святошинському районі нарахували 17 муралів, які розміщені на фасадах будівель комунальної власності та нежитлових будинках. За останній рік нових муралів не додалось, а найперший з’явився в 2015 році.

нарахували 17 муралів, які розміщені на фасадах будівель комунальної власності та нежитлових будинках. За останній рік нових муралів не додалось, а найперший з’явився в 2015 році. У Солом’янському районі наразі є 11 муралів, один із яких з’явився в 2020 році.

наразі є 11 муралів, один із яких з’явився в 2020 році. У Подільському районі Києва є 11 муралів, нанесених на фасади будинків.

Києва є 11 муралів, нанесених на фасади будинків. У Голосіївському районі Києва є шість муралів, один із яких з’явився за останній рік.

Києва є шість муралів, один із яких з’явився за останній рік. У Деснянському районі столиці нанесено шість муралів. Серед них є роботи закордонних митців: мурал австралійського художника Фінтану Меджі в рамках фестивалю Mural Social Club та іспанського художника Liqen.

столиці нанесено шість муралів. Серед них є роботи закордонних митців: мурал австралійського художника Фінтану Меджі в рамках фестивалю Mural Social Club та іспанського художника Liqen. У Дніпровському районі муралів найменша кількість – два.

На законодавчому рівні питання встановлення муралів не врегульоване. Проте низка районних РДА зазначили, що існує певна процедура, якої слід дотриматись, перш ніж прикрашати будівлі малюнками.

Так, у Дніпровській, Печерській, Подільській та Шевченківській РДА повідомили у відповідь на запит Радіо Свобода, що нанесення муралів відбувається лише за попереднім узгодженням із власниками/співвласниками будинку та обслуговуючою будинок організацією. У Деснянському районі необхідно попередньо обговорити зміст зображення з балансоутримувачем споруди. У Святошинському районі звертають увагу, чи запропонований мурал покращить естетичний вигляд будивлі, на якій буде створений.

Жодна районна адміністрація не повідомила про випадок знищення якогось із муралів.

Нагадаємо, нещодавно на 25-поверховому новому будинку біля станції метро «Харківська» в Києві з'явився рекордний мурал. Він називається «Материнство» та уособлює одвічні сімейні цінності. Висота муралу становить 78 м, а загальна площа 1155 кв. м.