У США інститут кольору Pantone представив одразу два кольори 2021 року

Поєднання насиченого жовтого та сірого кольорів символізує силу та надію, міць та позитивний настрій, яких бракує людям під час пандемії.

Насичений жовтий та сірий показують настрій 2021 року ㅡ це сила та позитив

У США інститут кольору Pantone представив одразу два кольори, які обрали головними у 2021 році ─ насичений жовтий та сірий. Про це повідомили на сайті Pantone.

Зазначається, що поєднання двох кольорів символізує силу та надію, міць та позитивний настрій, яких бракує людям під час пандемії.

Як наголосили Інституті кольору, відтінки Pantone 17-5104 Ultimate Grey та Pantone 13-0647 Illuminating є двома незалежними кольорами, які показують, як два різні елементи можуть підкреслювати та підтримувати одне одного.

«Це найкраще показує настрій 2021 року. Це сила та позитив. Це історія кольорів, які охоплюють глибокі почуття замисленості з обіцянкою чогось сонячного та доброзичливого», ㅡ заявили в Pantone.

Нагадаємо, кольором 2020 року Pantone обрав «класичний блакитний». В організації вважають, що цей колір дає відчуття миру та спокою, допомагає сконцентруватися та стати більш впевненими.

До відома, компанія Pantone працює над новими відтінками кольорів з 1962 року. На початку роботи це була звичайна поліграфічна компанія, яка випускала кольорові листівки. Керівник компанії Лоуренс Герберт вигадав власну систему добору кольорів, якою нині користуються дизайнери у всьому світі.

Двічі на рік представники Pantone проводять «мозковий штурм» на абстрактні теми, які часто пов'язані з подіями у світі. Команда пропонує нові відтінки, перевіряє, чи потрібні вони серед вже наявних та чи підходять до загальної системи кольорів. Створення нового кольору може тривати до двох років. Таке творіння може стати новим трендом серед дизайнерів (або ні).