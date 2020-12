У США інститут кольору Pantone представив одразу два кольори 2021 року

У США інститут кольору Pantone представив одразу два кольори, які обрали головними у 2021 році ─ насичений жовтий та сірий. Про це повідомили на сайті Pantone.

Зазначається, що поєднання двох кольорів символізує силу та надію, міць та позитивний настрій, яких бракує людям під час пандемії.

Як наголосили Інституті кольору, відтінки Pantone 17-5104 Ultimate Grey та Pantone 13-0647 Illuminating є двома незалежними кольорами, які показують, як два різні елементи можуть підкреслювати та підтримувати одне одного.

«Це найкраще показує настрій 2021 року. Це сила та позитив. Це історія кольорів, які охоплюють глибокі почуття замисленості з обіцянкою чогось сонячного та доброзичливого», ㅡ заявили в Pantone.

