Для деяких росіян в Україні приниженням є неможливість принижувати інших

Українізація принижує деяких росіян, як колись домінуючу національну групу, принижує їх колишню імперську велич

Приниження возвеличення.

Почув, що росіяни бояться українізації України, бо від неї почувають себе громадянами другого сорту. Що підтримка державою української мови та культури є приниженням, попри те, що не йдеться якісь обмеження для них.

Здавалося, б абсурд; який другий сорт, коли російською в Україні можеш отримати все - інформацію, культуру, послуги, освіту? І отримати це все легше і більше, як українською.

Але ні, таки справді українізація принижує деяких росіян.

Але не їх як національну меншину чи просто національну групу. Принижує як колись домінуючу національну групу, принижує їх колишню імперську велич. Саме тому вони вважають для себе образливим навіть саме визначення – національна меншина. Їм не йдеться про забезпечення своїх прав як меншини, а лиш про збереження свого домінування, яке похитнулося в результаті українізації.

Для таких приниженням є неможливість принижувати інших.

Джерело: блог Володимира В'ятровича

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