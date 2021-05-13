Хто захоплює храми в Україні?

До рейдерських схем МП підключають духовенство з інших парафій та найманих бойовиків-«тітушок»

Московський Патріархат по всій Україні, від Донбасу до Закарпаття, намагається у громад ПЦУ захоплювати храми. Водночас, у стилі кремлівської гібридної війни, звинувачуючи в «захопленнях» ПЦУ.

За законом ХРАМ НАЛЕЖИТЬ ГРОМАДІ. Не МП чи ПЦУ, а релігійній громаді! А рішення громади щодо своєї підлеглості за законом можливе лише кваліфікованою більшістю (понад 2/3) – що вказує на твердість переконань громади у самовизначенні.

У випадках голосувань МП фактично завжди вважає «громадою» виключно своїх прихильників – навіть якщо таких є одиниці. Відтак включається класична рейдерська схема захоплень храмів з вигнанням громади та заміщення її новою, лояльною МП. Те саме, що робила Росія у Криму через Верховну Раду АРК та на Донбасі через «референдуми».

Далі до рейдерських схем МП підключають духовенство з інших парафій, привезених парафіян інших громад, найманих бойовиків-«тітушок», юристів та медіа, оплачених прихильниками МП, вплив на місцеву владу і правоохоронців (довелося бачити все це наочно, коли голова ОТГ та начальник райвідділу поліції, пори повну відсутність законних підстав, діяли точно в руслі вказівок місцевого барона – демонстративного прихильника МП).

Навіть коли громада має всі документи щодо юрисдикції та прав власності, рішення судів на свою користь, аж до Верховного Суду – МП використовує грубу силу та влаштовує провокації, щоби або відібрати у громади храм, або залишити його закритим в надії відібрати пізніше.

Безперечно, ресурси та прихильники МП будуть і далі писати про «захоплення», вдаючм себе жертвами, а не агресором і рейдером. Як і Росія та її маріонетки називають агресором Україну, коли вона захищає власну територію та суверенітет.

До речі, МП в Україні – єдина конфесія, яка за 7 років так і не наважилася офіційно в документах визнати агресію Росії, вперто називаючи події у Криму та на Донбасі лише «конфліктом» і навіть «громадянською війною» – так, як велять кремлівські методички.

Отже – Слід ясно і послідовно викривати цю хитрість МП та вказувати, на підставі рішень громад, що саме Російська Церква в Україні – ЗАХОПЛЮЄ ХРАМИ у громад ПЦУ.

Джерело: блог Єпископа Євстратія

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.