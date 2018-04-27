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    Думки вголос

    ОУН завжди вороже ставилася до нацистів (документ)

    Провід Організації українських націоналістів (ОУН) робив ставку на Німеччину, але в жодному разі не на партію націонал-соціалістів
    Американським конгресменам, які побачили в Україні вшанування нацизму. Не закликаю читати тисячі українських документів - прочитайте один. Він англійською мовою і створений американською спецслужбою. Це звіт ЦРУ з 1952 року про УПА. Його автор наголошує, що провід Організації українських націоналістів (ОУН) робив ставку на Німеччину, але в жодному
    • Володимир В`ятрович

      Історик, публіцист, громадський діяч

    • 27 Квiтня, 22:01
    • Розсилка
    Оунівці боролися за політичну самостійність України, у той час як націонал-соціалісти розглядали територію Польщі, України та Білорусі виключно як життєвий простір для німців
    Оунівці боролися за політичну самостійність України, у той час як націонал-соціалісти розглядали територію Польщі, України та Білорусі виключно як життєвий простір для німців

    Провід Організації українських націоналістів (ОУН) робив ставку на Німеччину, але в жодному разі не на партію націонал-соціалістів

    Американським конгресменам, які побачили в Україні вшанування нацизму. Не закликаю читати тисячі українських документів - прочитайте один. Він англійською мовою і створений американською спецслужбою. Це звіт ЦРУ з 1952 року про УПА.

    Його автор наголошує, що провід Організації українських націоналістів (ОУН) робив ставку на Німеччину, але в жодному разі не на партію націонал-соціалістів.

    Оунівці ніколи не вступали у переговори з нацистами, а документи західних союзників підтверджували: сторони завжди вороже ставилися один до одного.Такі взаємини американський аналітик пояснював діаметрально протилежними завданнями, що ставили перед собою ті політичні сили.

    Зокрема, позбавлені расистських та антисемітських поглядів оунівці боролися за політичну самостійність України, у той час як націонал-соціалісти розглядали територію Польщі, України та Білорусі виключно як життєвий простір для німців.

    Весь звіт тут.

    Джерело: блог Володимира В'ятровича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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