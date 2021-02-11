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    Думки вголос

    Режим Зеленського розпочав атаку на закон про українську мову

    • Володимир В`ятрович

      Народний депутат

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Режим Зеленського розпочав атаку на закон про українську мову

    Атака «слуг народу» на закон про мову не вигідна нікому, окрім держави-агресора, керівники якої прямо заявляють, що цей закон розділяє Україну і Росію

    Законопроєкти 4638 і 4638-2, зареєстровані різними групами «слуг народу», передбачають знищення механізму захисту права кожної людини на отримання інформації та послуг українською мовою. Механізму, який уже діє! І вказівки просувати ці проєкти надходять депутатам з найвищих кабінетів на Банковій.

    Якщо якийсь із цих проєктів ухвалять, порушувати закон про мову можна буде абсолютно безкарно, тобто він перетвориться на порожню декларацію.

    Здавалося б, влада має радіти стрімкому поширенню української мови у сфері послуг після 16 січня і величезному рівню підтримки цих змін у суспільстві. За даними КМІС, норми закону про українську мову у сфері послуг підтримують 62% громадян України, а не підтримують – лише 34%.

    І це незважаючи на шалену кампанію брехні і страшилок про «мовні патрулі» й «распятих русскоязичних бабушек».

    Замість обіцяних московською пропаганду протестів і розколів ми бачимо розуміння, підтримку і єднання людей, які нарешті можуть почуватися вдома у власній країні. А в разі порушення їхніх прав – захистити ці права за допомогою закону.

    Атака «слуг народу» на закон про мову не вигідна нікому, окрім держави-агресора, керівники якої прямо заявляють, що цей закон розділяє Україну і Росію.

    Це атака на наші права і нашу незалежність, і Зеленський та його партія мають усвідомлювати всі наслідки своїх провокаційних дій.

    Українці захищатимуть свої права, свою мову й незалежність своєї держави.

    Джерело: блог Володимира В'ятровича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: закон українці українська мова Володимир Зеленський партія Слуга народу
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