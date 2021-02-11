Глава МЗС Литви пояснив, як пов’язані купівля вакцини в Росії та війна на Донбасі

Глава МЗС Литви висловився про заборону російської вакцини від коронавірусу

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що не слід купувати вакцину проти коронавірусної інфекції у тих, хто на ці кошти потім купуватиме амуніцію для використання на Донбасі.

Про це повідомляє балтійське видання Delfi.

На думку міністра, невдовзі питання російської вакцини втратить свою актуальність, оскільки з’являються «сотні» виробників.

Ландсбергіс наголосив, що підтримує позицію прем’єра Інгріди Шимон, яка заявила, що Литва не купуватиме російську вакцину, навіть якщо її зареєструє Європейське агентство з лікарських засобів.

Очільник зовнішньополітичного відомства відзначив, що вакцину купує держава за власний кошт платників податків у країнах, цінності яких близькі.

«Адже ми, напевно, не захочемо купувати вакцину у тих, хто потім на ці гроші буде купувати амуніцію, для, наприклад, використання на сході України», – сказав міністр.

Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax. Інформація про закупівлі російської вакцини є фейком.

Під час форуму «Україна 30» президент України Володимир Зеленський заявив, що українці «не кролики» для експериментів з російською вакциною проти коронавірусу.

До слова, ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

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