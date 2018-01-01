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    Думки вголос

    Нові обличчя в українській політиці: чому це будуть бізнесмени

    Як стати лідером - знають успішні бізнесмени. Або чиновники. А часто-густо в українських умовах це одне й те саме
    Наприкінці 2013 року, коли тільки починався Євромайдан - багато хто очікував на появу нових лідерів. Бо «не може так бути, щоб нас було 50 мільйонів, а лідери ті самі всі 10 років». Але виявилося що може. Бо сам по собі лідер не бог з машини, і з космосу до України прилетіти не може. Не буває так - щоб людина жила-жила, а потім раптом
    • Олександр Янковський

      Журналіст Крим.Реалії

    • Сьогодні, 19:06
    • Розсилка
    Нові обличчя в українській політиці
    Нові обличчя в українській політиці

    Як стати лідером - знають успішні бізнесмени. Або чиновники. А часто-густо в українських умовах це одне й те саме

    Наприкінці 2013 року, коли тільки починався Євромайдан - багато хто очікував на появу нових лідерів. Бо «не може так бути, щоб нас було 50 мільйонів, а лідери ті самі всі 10 років».

    Але виявилося що може. Бо сам по собі лідер не бог з машини, і з космосу до України прилетіти не може. Не буває так - щоб людина жила-жила, а потім раптом вирішила для себе, що вона - лідер. І відтепер буде лідирувати.

    Всі сучасні лідери вже були в чомусь успішні. Хтось став успішним лікарем. Хтось шоуменом. Хтось - бізнесменом. А тому й політиком. Бо бути успішним бізнесменом без зв’язків в політиці просто неможливо.

    Тому не чекайте на інших лідерів. В нашій країні - принаймні на цьому етапі лідери можуть взятися переважно з бізнесу.

    Чому? Тому що для того, щоб стати політичним лідером - треба мати здібності менеджера. Тобто організатора.

    Якщо ти напишеш яскравий текст, чи навіть сотню блискавичних текстів - ти не станеш організатором.

    Якщо ти сто разів виступиш на мітингах та ярмарках, ти не станеш політичним лідером.

    Так само як не перетворишся на політичного лідера якщо напишеш тисячу постів на Facebook. І навіть якщо їх поширять тисячі дописувачів - ти не станеш політичним лідером.

    Бо для того, щоб впливати на процес рішень - треба самому стати владою.

    Як стати лідером - знають успішні бізнесмени. Або чиновники. А часто-густо в українських умовах це одне й те саме. Саме вони знають як заробити мільйони та - що навіть більш важливо в нашій країні - зберегти їх. Бізнесмени знають як створювати імперії та завойовувати довіру людей. Вони знають як зробити так, щоб в певний момент певна кількість грошей, товару чи інших ресурсів для того, щоб справа давала плоди.

    Звісно, колись лідерами ставали полководці і генерали. Але тоді або демократії не було, або вона тільки починалась. Але ми живемо в інші часи. Найактивніші люди йдуть в бізнес. Бо в цьому світі перемога найчастіше вимірюється грошима, та й часто-густо самі гроші вважаються ознакою переможця. Для того, щоб стати президентом чи хоча б депутатом - потрібно витратити чимало грошей. І мати організаційну структуру, яка буде ефективно обмінювати ці гроші на голоси виборців. І мова тут не про банальний підкуп - а про реальний вплив, і реальну конвертацію гривні і голос.

    Тому нові обличчя в українській політиці обов’язково з’являтимуться. І це будуть обличчя бізнесменів. З цінностями бізнесменів і поведінкою бізнесменів. Інших не буде.

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    гроші бізнес машини
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