Екологічна катастрофа в Криму: Україна має ініціювати скликання засідання Ради безпеки ООН

Ми не знаємо, що там відбувається, оскільки туди не допускають українських та європейських фахівців

Головна причина складної екологічної ситуації в Криму в Армянську полягає в викидах в атмосферу сірчастого ангідриду. Фахівці Кримського центру екологічного благополуччя (Крим) їздили в Армянськ і замірювали концентрацію цієї речовини у повітрі. Виявилось, що сірчастий ангідрид дає граничну допустиму концентрацію - понад 200 мг на куб. м. При тому, що за нормами не може бути більше 10 мг/куб. м. Фахівці кажуть, що при тривалому контакті з цією речовиною можуть спостерігатися алергічні реакції. А якщо знаходитись безпосередньо на тому місці, де зберігається сірчастий ангідрид, якщо він не закритий і є контакт у повітрі, то у людини можуть бути і більш стійкі розлади здоров’я.

Озвучується декілька причин катастрофи. Я хотів би наголосити, що російські чиновники в Криму продовжують говорити про те, що взагалі немає жодної небезпеки для людей. Хоча при тому вони розпорядились вивезти з Армянська і прилеглих селищ всіх дітей шкільного і дошкільного віку. Це близько 5 тис. дітей. В залежності від вітру ця небезпечна речовина може розноситися на декілька кілометрів.

Що загрожує Херсонській області, краще запитати тих, хто знаходиться там на місці, вони мають вимірювати ці показники на цю граничну норму в повітрі. Але ми знаємо, що прикордонники навіть призупинили роботу прикордонних пунктів Каланчак і Чаплинка і безпосередньо перебувають біля Армянську в зоні прямої видимості від того заводу. І вони зараз працюють тільки на пропуск з Криму людей, які потерпають від цієї екологічної катастрофи.

Люди в Армянську продовжують працювати, хоча російські чиновники і сам пан Аксьонов казав про те, що вони домовилися про призупинення роботи «Кримського титану». Насправді працівники підприємства кажуть, що призупинили роботу тільки одного цеху, а сам завод продовжує працювати, оскільки це завод непереривного циклу і його повністю зупинити неможливо. Я так розумію, що це дуже складно зробити.

Кримські активісти кажуть, що здоров’я людей там перебуває на останньому місці у кримських чиновників, для яких головне - це гроші і головне заробити на тому заводі.

Нам давав коментар один з українських експертів, хімік-біолог, про те, що від вдихання такого забрудненого повітря у людей можуть бути дуже стійкі розлади здоров’я. Він казав, що ця речовина також є канцерогенною, тому небезпечно дихати тривалий час повітрям, в якому вона присутня.

Ми насправді не знаємо, що там відбувається, які об’єми тих забруднень, оскільки туди не допускають українських фахівців, фахівців з Європи і з інших країн, про що вчора говорив президент України. Він казав про те, що необхідно втручання і міжнародного співтовариства, оскільки Росія нікого туди не допускає.

А представники, наприклад, Росспоживнагляду в Криму кажуть, що небезпеки немає, немає забруднення, а все в межах тих норм, які є для повітря. Хоча нагадаю, Кримський центр екологічного благополуччя зафіксував понад 200 мг/куб. м сірчастого ангідриду при допустимій концентрації 10 мг/куб.м. Тобто в 20 разів перевищена гранична концентрація у повітрі цієї небезпечної речовини.

Україна зараз має звертатися до своїх західних партнерів. І цілком можливо, скликати з цього приводу засідання Ради безпеки ООН. Я розумію, що зараз Україна не є членом Ради безпеки ООН, але вона має діяти через партнерів і домагатися її скликання, щоб Росія по-перше, надавала чітку картину, що там відбувається, а по-друге, домагатися, щоб до окупованого Криму були допущені міжнародні спостерігачі і фахівці, які б мали з’ясувати, що насправді відбувається в Криму і наскільки значною є ця загроза не тільки вже для жителів Криму, а для жителів материкової України, а можливо і для жителів європейських країн.

Джерело: Обозреватель

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