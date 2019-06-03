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    Думки вголос

    Чому для сучасної Росії Чорнобиль має особливе суспільно-політичне значення

    • Григорій Явлінський

      Російський політик та економіст

    • Розсилка
    Епізод з серіалу&nbsp;&laquo;Чорнобиль&raquo; - Чому для сучасної Росії Чорнобиль має особливе суспільно-політичне значення
    Епізод з серіалу «Чорнобиль»

    Сьогодні Росія продовжує жити в тих самих радянських стандартах

    Мовою оригіналу

    В сети обсуждают новый сериал «Чернобыль». Пишут, что это один из самых значимых фильмов не только о катастрофе, но и вообще об СССР. Как современник этих событий могу сказать, что все мои друзья и знакомые, которые имели хоть какую-то квалификацию, необходимую для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, поехали туда. Большинство — добровольцами. Высочайшая по любым меркам человеческая солидарность и самоотверженность была проявлена десятками тысяч людей со всей страны в борьбе с последствиями катастрофы.

    Но главное, что рассказывали ликвидаторы по возвращении, касалось не трудностей и опасностей (иногда смертельных), с которыми они столкнулись на месте, а чудовищной официальной лжи. Так, отсутствие свободы слова и независимых СМИ среди прочего привело к тому, что 1 мая 1986 года, через пять дней после взрыва на ЧАЭС, в Киеве и других городах, оказавшихся в зоне чернобыльской радиации, тысячи людей вышли на «праздничную» демонстрацию, подвергнув страшной опасности себя и своих детей. И потом еще очень долго официальная ложь о Чернобыле была тотальной и смертельной.

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    Часто задаются вопросом, почему развалился Советский Союз. Некоторые считают, что из-за неэффективной экономики, низких цен на нефть, другие — что из-за стремления к самоопределению в национальных республиках. Да, все эти причины были, но они были не новы и существовали и за десять, и за двадцать лет до развала СССР. На самом же деле советская система развалилась тогда, когда люди получили возможность говорить что думают — вслух, громко, на государственном телевидении, радио, во всех газетах, на митингах и собраниях. И поскольку советская система была построена на тотальной лжи, то, соприкоснувшись со свободой слова и гласностью, она тут же рухнула. В этом заключалась главная причина развала СССР. Поэтому для современной России Чернобыль имеет особое общественно-политическое значение.

    Сегодня наша страна живет в тех же советских стандартах: практически полное отсутствие политически значимых свободных СМИ (как результат — общество лишено правды о происходящем), непрозрачность власти, информационная закрытость государства, низкая цена человеческой жизни, тайные похороны тех, кто погиб на востоке Украины и в Сирии, принимаемые без всякого обсуждения важные решения. Все это и есть модель отношений человека и мафиозного государства, которая навязана действующей сегодня в России системой. Система, возглавляемая Путиным, относится к человеку абсолютно цинично, без малейшего уважения. Официальная государственная ложь всеобъемлюща: начиная со статистики Росстата и заканчивая результатами соцопросов ВЦИОМ. Лгут о войне в Украине и Сирии, о положении России в мире, о состоянии дел в экономике, космической отрасли и самолетостроении, об уровне здравоохранения и бедности. Врут обо всем! Такое впечатление, что государство находится в состоянии войны с собственным населением, которое, как противника на фронте, надо все время обманывать. Когда рейтинг доверия президенту падает до 30%, его срочно пересчитывают по «новой методике» — и через два дня президенту доверяет уже 72% опрошенных. Это забавно.

    Но вот происходит серия взрывов на оборонном заводе в Дзержинске. Столб дыма виден в радиусе десятков километров, в сотнях домов выбиты стекла, пострадали детские сады и школы. Официально сообщают о 89 пострадавших. Уверяют, что погибших нет. Химических и других вредных выбросов, говорят, тоже нет. Можно ли всему этому верить?.. Если, не дай бог, у нас случится что-либо подобное чернобыльской аварии, из-за этой лжи мы все опять окажемся в смертельной опасности, о которой даже не узнаем.

    А правда для нынешней системы страшна так же, как для советского режима. Потому что стоит только людям начать громко говорить то, что они на самом деле думают о своей жизни и происходящем, заменив этим ложь и пропаганду на федеральных телеканалах, система Путина рухнет.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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