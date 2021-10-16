Україна-Росія: хто кого переформатує

Комплекси Росії

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Зацикленность российской власти на теме Украины – налицо. Речь идет буквально о психологической зависимости России от Украины. А иногда и вовсе о синдроме «господина и истерика», описанном Лаканом в его семинарах по психиатрии.

Недавняя статья зампреда СНБО РФ, а в прошлом президента и премьера, Дмитрия Медведева, – классический пример истерии. Независимо от того, с какой целью - внутренней или внешней – она писалась.

Да и отделить в России внутреннее и внешнее (если речь идет об Украине) – уже невозможно. Отсюда где-то даже искренность в словах Путина о якобы «гражданской войне» на Донбассе. В том смысле, что в логике «одного народа» и одного пространства – это «гражданская война» РФ против Украины, раз ее власть не признаёт границы постсоветских государств от 1991 года.

Еще один комплекс России – это проигрыш СССР в Холодной войне. Отсюда эти, на первый взгляд, странные и непонятные попытки Росиии пересмотреть мировую систему, сложившуюся после Второй Мировой войны, и обнулить пакт Сталина-Черчилля-Рузвельта, несмотря на то, что СССР был одним из победителей.

Это я к тому, что комплексы и травмы засели глубоко. Плюс - это все наложилось на внутреннюю составляющую (особенности ресурсной экономики и несменяемой власти). И на каком-то этапе Россия ушла от догоняющей стратегии Запада к стратегии взлома – не догонять Запад, а обваливать.

В такой логике понятно, что Украина – это краеугольный камень. Россия не может позволить, чтобы на постсоветском пространстве было самодостаточное государство. И будет пытаться переформатировать Украину под себя. Поэтому дело не в особом статусе Донбасса, на чем настаивают в России, а в том, чтобы попытаться изменить Украину под себя.

Но, как оказалось, это не так легко. И вся эта затея вдолгую. Более того, может так оказаться, что это не Россия, а Украина спровоцирует изменения в России.

Если Украина станет самодостаточным (политически, экономически, психологически) государством, понимающим свои преимущества и сильные стороны.

Именно этого, уверена, российские власти боятся больше всего. Украины как возможного позитивного образца государства на постсоветском пространстве.

Джерело: блог Олесі Яхно

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