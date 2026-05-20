Європа вчиться жити без ілюзій щодо Росії

Україна та Угорщина можуть отримати новий формат діалогу

Трохи позитивних тенденцій (у контексті українсько-угорських консультацій)

Все ж, війна як у тому числі обвал світопорядку та правил регулювання, змушує ті країни та альянси, які ближче всього відчувають загрози, шукати адекватні відповіді на існуючі виклики. Йдеться про Європу, перш за все.

Якщо ще зовсім нещодавно ми спостерігали обʼєднання двох складових – євроскептичності та одночасно лояльності до РФ – то нові реалії розʼєднують їх.

Починаючи з 2014 року, Кремль почав активно застосовувати практику гібридності, використовуючи політичні реалії та настрої у ряді європейських країн, коли порядок денний та риторика ультраправих ставали предметом роз’єднуючих дезінформаційних кампаній та підґрунтям для спроб політичного підкупу з метою розхитування західних альянсів зсередини. Особливо, коли Кремль навчився використовувати демократичні інструменти на Заході, скорочуючи при цьому будь-які можливості комунікації в самій РФ (навіть, зараз побутової/сервісної через заборону різних інтернет-додатків).

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну така паралельність цих двох компонент стала поступово розʼєднуватись, хоча й не одразу. Ну а поразка Орбана на виборах, фактично, показала зворотній процес, коли євроскептичність починає відхрещуватися від проросійськості.

Відтак, можна прогнозувати відновлення більш активної взаємодії, наприклад, «Вишеградської четвірки» (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина), «Веймарського трикутника», «Бухарестської девʼятки» та інших форматів всередині Європи. Також є сподівання, що українсько-угорські консультації уже з новим лідерством в Угорщині матимуть конструктивне спрямування - при збережені складних питань, все ж, з орієнтацією на їх вирішення, без політичної упередженої псевдоаргументації.

Це означає, що новий світопорядок та повернення до правил як важливої складової мирних реалій залежатимуть не лише від країн-гегемонів (США чи Китаю). А й від того, як безпосередньо кожен регіон (зокрема, Європа) бачитимуть виклики, їх способ вирішення та перспективу.