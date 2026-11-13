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Ті самі ультиматуми в новій обгортці. Що задумав Путін

glavcom.ua
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Зустріч Путіна зі спецпосланцями США – Слівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, в Сенатському палаці Кремля в Москві, 12 листопада 2026 року
фото: ria.ru

Що показала чергова зустріч Путіна із Віткоффом та Кушнером

Переглянула уривок із відкритої частини зустрічі Віткоффа, Кушнера та Путіна. Справжній паноптикум, якщо говорити про російську сторону. 

Два питання – території та роль Європи – у продовженні переговорів в Абу-Дабі. І щодо обох – неадекватна позиція. Звернула увагу на таке. 

1. Росію, за словами Путіна, цікавлять люди, а не території, та їхні цінності. Навіть складно уявити, на кого розрахована ця фраза після «звільнення» українських міст від усього живого та від самого життя в цих містах.

У тому ж російському пропозиції щодо гуманітарної місії в Константинівці після Олешок (Путін, до речі, принципово використовує «Альошки») пролунала мотивація «заодно подивитися, хто контролює Константинівку». Тобто, точно не люди. 

2. Росія визнає лише державний кордон як лінію розмежування. Саме так Путін обґрунтував, по суті, відмову від припинення військових дій на лінії розмежування. Адже це передбачає «сірі зони», які кожна зі сторін трактуватиме по-різному.

Також незрозуміло, для кого призначена ця позиція. «Розмивати кордон» почала сама РФ, вносити до своєї Конституції міжнародно визнані території України (у тому числі Росією) почала сама РФ. То на підставі чого РФ вимагає визнати новий, розмитий раніше державний кордон? Є площини де-юре та де-факто. 

Юридично всі українські території, у тому числі окуповані РФ, – це Україна. Фактично Україна погодилася на зупинку по лінії розмежування, але це не влаштовує РФ. Тому що хочеться уникнути відповідальності за військові злочини, псевдоцілі «СВО» та запровадження міжнародних регуляцій щодо окупованих територій. І головне – не допустити навіть дипломатичної перспективи повернення окупованих територій під контроль України. 

3. Про роль Європи (у розумінні РФ). Кремль займає дуже своєрідну позицію. Присутність будь-якого європейського контингенту в Україні, навіть після припинення військових дій, у РФ вважатимуть загрозою та продовженням війни. А те, що РФ уже зараз має намір розмістити в Білорусі (біля кордонів західних альянсів) антибалістичні установки – це нібито норма, а до цього – «Орешник», періодично розмахуючи ним.

І вже давно численні гібридні агресивні дії на території Європи. Тож тут не Європі треба визначитися, як сказав Путін, чи хоче вона припинення війни чи її продовження, а самій РФ. 

Загалом, це ті самі ультиматуми, тільки в нових словесних обгортках. Особливо цинічно звучать слова про «інтереси людей». Усі ми щодня бачимо ці «інтереси».

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: переговори війна путін Стів Віткофф Джаред Кушнер Україна

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