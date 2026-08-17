Головна Думки вголос Олеся Яхно
search button user button menu button
Олеся Яхно Політтехнологиня

Як Путін намагається легалізувати війну

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У російської війни немає ані релігійних, ані етнічних причин
фото: kremlin.ru

По той бік «першопричин»

Тема «першопричин», однак, не до кінця розкрита, оскільки Кремль постійно намагається апелювати до позапереговорного «духу Анкоріджа», маючи на увазі під цим висунуті РФ ультиматуми на підставі так званих «першопричин». Щоб далі втілити їх у «букву». Тобто легалізувати. Тобто перетворити військове вторгнення/злочин на геополітичний результат.

В Україні, та й у Європі теж, думаю, вже давно зрозуміли (хотілося б, щоб і в США), що за «територіальними вимогами» РФ ховається питання не лише територій. Цей каток терору й шантажу на підставі псевдопершопричин спрямований і на те, щоб і надалі розмивати базові засади світового порядку (норми Статуту ООН), щодо яких на словах все ще зберігається багатосторонній консенсус.

Тому так важливо чітко зафіксувати, що ані Україна, ані Європа/Захід не створювали жодних таких передумов для війни з боку Росії. У російської війни немає ані релігійних, ані етнічних причин. Тобто передумов на рівні громадянської ворожнечі, що зазвичай характеризує складні й тривалі конфлікти, які змінюються різними фазами – холодною, гарячою війною, тероризмом. Як і не було геополітичних причин. На момент анексії Криму та початку війни на Донбасі у 2014 році:

  • Україна мала позаблоковий статус; що стосується підготовки до асоціації з Євросоюзом, то це вписувалося в російську концепцію «Великої Європи» від Лісабона до Владивостока;
  • Захід не претендував на обмеження лідерства РФ на пострадянському просторі, і Росія була частиною великих міжнародних майданчиків, зокрема G8.

Справжні першопричини стосуються виключно самої Росії. І навіть не вічно імперського підходу як способу зовнішньої діяльності, а внутрішньої стагнації, коли у РФ не можуть визначитися зі своєю внутрішньою самоідентифікацією, а також подальшого проведення системної політики замість СВО.

Я вже писала, але повторю. Колись давно, коли в Кремлі, можливо, ще не розглядався план повномасштабного вторгнення в Україну та розхитування західних альянсів як єдино можливий, Путін озвучив три варіанти політичних систем на пострадянському просторі з точки зору безперспективності держав.

Це був 2010 рік. Путін, який тоді обіймав посаду прем’єр-міністра, заявив на засіданні, де обговорювалися стан і перспективи реформування політичної системи Росії (у той короткий період тема модернізації була політично модною), що політична система в РФ має змінюватися, однак у процесі можливих трансформацій не можна допустити ані «українізації», ані тоталітаризму.

Фактично було озвучено три можливі варіанти розвитку політичної системи на пострадянському просторі:

  1. «Українізація» (у розумінні Росії це політична нестабільність і некерованість); 
  2. «Жорсткий авторитаризм» (політичні режими окремих лідерів країн Центральної Азії та Кавказу); 
  3. «Путінізм», або напівавторитаризм (керована/суверенна демократія, система, в якій керованість забезпечує обмеження конкуренції, контроль над ЗМІ, єдність правлячої еліти як класу).

Тоді, мабуть, уперше чітко окреслилася своєрідна політична філософія Путіна, в якій система влади в Росії, природно, подавалася як оптимальна на пострадянському просторі, навіть якщо вона прямо суперечила модернізації.

Хоча вже тоді, вивчаючи світовий досвід різних країн, можна було стверджувати, що російський варіант видимої демократії, а насправді автократії в інтересах вузького кола можновладців, – якраз найменш успішний з точки зору перспектив держав.

Адже модернізація можлива лише за умови «українізації» (коли політики мотивовані суспільством) та/або за наявності сильного лідера, але лише тоді, коли стоїть завдання модернізації країни. Тобто або конкуренція (політична, економічна, інша), і все відбувається знизу, де найважливіше значення мають громадянська ініціатива та контроль.

Або вертикаль, коли модернізація відбувається зверху, під жорстким контролем харизматичного лідера, але зі зрозумілою метою щодо перспектив держави. У підсумку, у Росії всі розмови про модернізацію тих часів (2008–2012 роки) виявилися гучним порожнім процесом.

Більше того, згодом були закладені проблеми на майбутнє, які завершилися війною (зовнішньою та внутрішньою). Імітація демократії (та сама керована демократія) знищила конкуренцію всередині РФ, при цьому приспавши пильність і російських громадян, і Заходу. Авторитаризм без завдання модернізації країни виродився в персоналістський режим («є Путін – є Росія»), метою якого є сам режим, а не перспектива власних громадян.

Такий собі суворий авторитаризм з елементами тоталітаризму. Зокрема, саме через це й сталася війна – як зовнішня форма продовження внутрішньої політики.

Наразі можна повернутися до цієї класифікації та поглянути на її результати на пострадянському просторі. Навіть якщо дуже коротко (інакше вийде надто довгий текст), то Україна стала центром демократичного спрямування, а низка колись лояльних до Кремля лідерів Центральної Азії та Кавказу (яких, як я розумію, Путін і характеризував як автократів) відкрито вказують РФ на російські тоталітарні замашки та нерозуміння інших воєн, тобто на помилковість переходу на військовий курс. Ну а російський гібридний підхід показав, що справжня політика – це не гібридність. Справжня політика – це системність, вивчення реальних інтересів і розвиток.

Але оскільки РФ обрала гібридність і війну як одну з форм заміни реальної політики, що вимагає зусиль і реальної роботи, то Росія незмінно втрачатиме партнерів, звичні ніші впливу, час і власних громадян. При цьому намагаючись руйнувати все навколо.

Саме тому так важливо зупинити російську тему «першопричин» у переговорному процесі, напередодні відновлення мирних зусиль, як гібридну та безвихідну. Не тільки для переговорів, а й для самої РФ.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна політика Європа путін війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 серпня, 00:00
Важкі дрони «Вампір» стали порятунком для тих, хто опиняється у відрізаних від комунікацій зонах
Чому росіяни полюють на «Бабу Ягу»? Ексклюзив із лабораторії, де модернізують легендарний дрон Технології війни
20 липня, 10:20
Цієї зими для українці знову розгортатимуть пункти незламності
Чи повернуться відключення світла взимку? Прогноз «Укренерго»
21 липня, 21:23
Затриманих підозрюють у жорстокому побитті українців через суперечку в черзі до каси
Правоохоронці Вроцлава затримали нападників на українську пару
27 липня, 23:53
Понад два роки захисник вважався зниклим без вісти
Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Володимира Гойду
27 липня, 09:00
Глава Пентагону Піт Гегсет відтермінував передачу військової допомоги Україні
США розтягнули передачу $400 млн допомоги Україні до 2029 року
28 липня, 09:52
Трамп обрав економічний тиск замість нової атаки на Іран
Трамп передумав бити по Ірану та обрав інший спосіб тиску – Axios
10 серпня, 09:43
Головною мотивацією Анкари у цій угоді стало бажання вигідно позбутися застарілих запасів зброї
Україна викупила турецький арсенал ракет і касетних боєприпасів
8 серпня, 21:56
Поїздка Путіна на Курили загострила територіальну суперечку з Японією
Путін уперше відвідав острів, який Японія вважає своєю територією
13 серпня, 08:44

Олеся Яхно

Як Путін намагається легалізувати війну
Як Путін намагається легалізувати війну
Європа вчиться жити без ілюзій щодо Росії
Європа вчиться жити без ілюзій щодо Росії
Стратегія хаосу Росії може обернутися бумерангом
Стратегія хаосу Росії може обернутися бумерангом
Женевський раунд переговорів: між перемир'ям і імітацією
Женевський раунд переговорів: між перемир'ям і імітацією
Імітація переговорів: чому Росія знову тягне час
Імітація переговорів: чому Росія знову тягне час
Архітектура миру. Як пройшли переговори у Берліні
Архітектура миру. Як пройшли переговори у Берліні

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2026
136K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
62K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував
60K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату

Новини

У лікарні померли двоє працівників ПриватБанку, поранених внаслідок обстрілу філії
Сьогодні, 16:56
У словацькому заповіднику горить ліс: рятувальники приборкують вогонь
Сьогодні, 16:18
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Вчора, 08:00
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
Вчора, 06:50
Рік на посаді: скільки заробляє керівник «Енергоатома», призначений після «Міндічгейту»
15 серпня, 19:00
Премії більші за зарплати: скільки заробляє керівництво Адміністрації морських портів
15 серпня, 14:30

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua