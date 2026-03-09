Головна Думки вголос Олеся Яхно
Стратегія хаосу Росії може обернутися бумерангом

Кремль поскаржився на зникнення міжнародного права. Але хто його зруйнував?
Російський ведмідь-шатун щось заплутався

У Кремлі поскаржились на те, що міжнародного права більше немає.

А трохи раніше ще один кремлівський функціонер заявив про випаровування «духу Анкориджа».

Дивно, адже дух чи формула Анкориджа, судячи з підходів РФ, якраз і передбачав навʼязування домовленостей в обхід міжнародного права. Договірняк.

Та й до цього, починаючи з 2014 року, усі дії Кремля були спрямовані на розвал системи, що спирається на правила та норми. А тепер от скаржаться на їх відсутність.

Як виявилося, стандартний підхід РФ «влаштувати хаос» може обернутись бумерангом: десь ситуація розвивається до «хаосу у хаосі» (де по морді може отримати ініціатор гібридності), а десь – сильніший може перехопити ініціативу, продемонструвавши ініціатору гібридності, що нема чого лізти у бійку, якщо для цього немає достатньо ресурсів та бачення щодо перспективи.

