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    Думки вголос

    Чи може мафія дати результат на виборах? Експеримент в Одесі

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Мер Одеси Геннадій Труханов - Чи може мафія дати результат на виборах? Експеримент в Одесі
    Мер Одеси Геннадій Труханов

    Саме тому Одеса і проголосувала за «клоуна». Незрозуміло лише, хто в цій ситуації виявився клоуноми

    Мовою оригіналу

    В Одессе правит криминальный тандем - мэр Труханов, из группировки «Ангела», и «директор Одессы» - Владимир Галантерник. Галантерник держит все денежные потоки города и большинство потоков в области. Саакашвили - человек президента - понимал, что управлять Одесской областью не устранив мафию невозможно, и будучи во власти влияния мафия не потеряет. Саакашвили требовал от Порошенко любыми способами посадить Труханова и Галантерника - ведь придумали повод в то самое время для задержания Корбана в виде воровства денег из его собственного волонтерского фонда? Но «загонять» Труханова так как Корбана не стали - «нет полномочий».

    И вот в 2015-м на выборы выдвинулся кандидат от БПП Боровик.

    Боровик был кандидатом из ниоткуда, он ничего не знал о городе, его едва назначили замглавы ОГА, а тут сразу выборы, был чужим человеком, не имел он никакого политического опыта, никакой структуры, и его едко высмеивали за забавные политические речи.

    Труханов легко победил, набрав 139 тысяч голосов.
    Но никому неизвестный в городе Боровик, который сделал кампанию с нуля, с минимальными ресурсами, набрал 66,5 тысяч голосов!

    Вдруг оказалось, что в Одессе, где мафия жила годами, где все схвачено, оказывается, есть очень много людей, которые , на самом деле, готовы были поддержать даже такую легкомысленную попытку свергнуть городскую мафию.

    Но все это оказалось не нужным. Боровика уволили с должности первым, даже уголовное дело возбудили, он уехал снова заграницу, Саакашвили задержали, забрали гражданство и выбросили из страны. А Труханов с Галантерником чувствуют себя прекрасно, публично заявили о поддержке Петра Порошенко, и пообещали дать результат на президентских выборах. Казалось бы, прошло три года, город поддержит крепких хозяйственников, которые агитируют за президента.

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    И вот результат всех четырех округов Одессы:

    • Владимир Зеленский - 178059
    • Юрий Бойко - 83407
    • Петр Порошенко - 40281.
    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.24%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.93%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.39%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.66%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.93%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.03%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.47%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.16%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.63%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
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      0.57%
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      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
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      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
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      0.11%
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      0.10%
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      0.10%
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      0.10%
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      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
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      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Спустя три года сотрудничества с Трухановым, там, где кандидат БПП набрал с нуля 66 тысяч, действующий президент в результате трехмесячной кампании набрал 40.

    А Зеленский набрал больше, чем сам Труханов в 2015-м.

    Потому что там, где надо бороться за власть и за принципы, «договорняки» не допустимы. Потому что власть слишком дорога, чтобы разменивать ее на деньги. Потому что там, где люди понимают, что надежды на принципы и справедливость исчезли - там может взять власть кто угодно, даже человек из ниоткуда.

    Думаю, понятно, почему Одесса проголосовала за «клоуна». Непонятно только, кто здесь клоун...

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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