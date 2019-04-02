Чи може мафія дати результат на виборах? Експеримент в Одесі
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Розсилка
Саме тому Одеса і проголосувала за «клоуна». Незрозуміло лише, хто в цій ситуації виявився клоуноми
Мовою оригіналу
В Одессе правит криминальный тандем - мэр Труханов, из группировки «Ангела», и «директор Одессы» - Владимир Галантерник. Галантерник держит все денежные потоки города и большинство потоков в области. Саакашвили - человек президента - понимал, что управлять Одесской областью не устранив мафию невозможно, и будучи во власти влияния мафия не потеряет. Саакашвили требовал от Порошенко любыми способами посадить Труханова и Галантерника - ведь придумали повод в то самое время для задержания Корбана в виде воровства денег из его собственного волонтерского фонда? Но «загонять» Труханова так как Корбана не стали - «нет полномочий».
И вот в 2015-м на выборы выдвинулся кандидат от БПП Боровик.
Боровик был кандидатом из ниоткуда, он ничего не знал о городе, его едва назначили замглавы ОГА, а тут сразу выборы, был чужим человеком, не имел он никакого политического опыта, никакой структуры, и его едко высмеивали за забавные политические речи.
Труханов легко победил, набрав 139 тысяч голосов.
Но никому неизвестный в городе Боровик, который сделал кампанию с нуля, с минимальными ресурсами, набрал 66,5 тысяч голосов!
Вдруг оказалось, что в Одессе, где мафия жила годами, где все схвачено, оказывается, есть очень много людей, которые , на самом деле, готовы были поддержать даже такую легкомысленную попытку свергнуть городскую мафию.
Но все это оказалось не нужным. Боровика уволили с должности первым, даже уголовное дело возбудили, он уехал снова заграницу, Саакашвили задержали, забрали гражданство и выбросили из страны. А Труханов с Галантерником чувствуют себя прекрасно, публично заявили о поддержке Петра Порошенко, и пообещали дать результат на президентских выборах. Казалось бы, прошло три года, город поддержит крепких хозяйственников, которые агитируют за президента.
И вот результат всех четырех округов Одессы:
- Владимир Зеленский - 178059
- Юрий Бойко - 83407
- Петр Порошенко - 40281.
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Зеленський Володимир Олександрович30.24%
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Порошенко Петро Олексійович15.93%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.39%
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Бойко Юрій Анатолійович11.66%
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Гриценко Анатолій Степанович6.93%
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Смешко Ігор Петрович6.03%
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Ляшко Олег Валерійович5.47%
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Вілкул Олександр Юрійович4.16%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.63%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
Спустя три года сотрудничества с Трухановым, там, где кандидат БПП набрал с нуля 66 тысяч, действующий президент в результате трехмесячной кампании набрал 40.
А Зеленский набрал больше, чем сам Труханов в 2015-м.
Потому что там, где надо бороться за власть и за принципы, «договорняки» не допустимы. Потому что власть слишком дорога, чтобы разменивать ее на деньги. Потому что там, где люди понимают, что надежды на принципы и справедливость исчезли - там может взять власть кто угодно, даже человек из ниоткуда.
Думаю, понятно, почему Одесса проголосовала за «клоуна». Непонятно только, кто здесь клоун...
Джерело: блог Юрія Бутусова