Чи може мафія дати результат на виборах? Експеримент в Одесі

Мер Одеси Геннадій Труханов

Саме тому Одеса і проголосувала за «клоуна». Незрозуміло лише, хто в цій ситуації виявився клоуноми

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В Одессе правит криминальный тандем - мэр Труханов, из группировки «Ангела», и «директор Одессы» - Владимир Галантерник. Галантерник держит все денежные потоки города и большинство потоков в области. Саакашвили - человек президента - понимал, что управлять Одесской областью не устранив мафию невозможно, и будучи во власти влияния мафия не потеряет. Саакашвили требовал от Порошенко любыми способами посадить Труханова и Галантерника - ведь придумали повод в то самое время для задержания Корбана в виде воровства денег из его собственного волонтерского фонда? Но «загонять» Труханова так как Корбана не стали - «нет полномочий».

И вот в 2015-м на выборы выдвинулся кандидат от БПП Боровик.

Боровик был кандидатом из ниоткуда, он ничего не знал о городе, его едва назначили замглавы ОГА, а тут сразу выборы, был чужим человеком, не имел он никакого политического опыта, никакой структуры, и его едко высмеивали за забавные политические речи.

Труханов легко победил, набрав 139 тысяч голосов.

Но никому неизвестный в городе Боровик, который сделал кампанию с нуля, с минимальными ресурсами, набрал 66,5 тысяч голосов!

Вдруг оказалось, что в Одессе, где мафия жила годами, где все схвачено, оказывается, есть очень много людей, которые , на самом деле, готовы были поддержать даже такую легкомысленную попытку свергнуть городскую мафию.

Но все это оказалось не нужным. Боровика уволили с должности первым, даже уголовное дело возбудили, он уехал снова заграницу, Саакашвили задержали, забрали гражданство и выбросили из страны. А Труханов с Галантерником чувствуют себя прекрасно, публично заявили о поддержке Петра Порошенко, и пообещали дать результат на президентских выборах. Казалось бы, прошло три года, город поддержит крепких хозяйственников, которые агитируют за президента.

И вот результат всех четырех округов Одессы:

Владимир Зеленский - 178059

Юрий Бойко - 83407

Петр Порошенко - 40281.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Спустя три года сотрудничества с Трухановым, там, где кандидат БПП набрал с нуля 66 тысяч, действующий президент в результате трехмесячной кампании набрал 40.

А Зеленский набрал больше, чем сам Труханов в 2015-м.

Потому что там, где надо бороться за власть и за принципы, «договорняки» не допустимы. Потому что власть слишком дорога, чтобы разменивать ее на деньги. Потому что там, где люди понимают, что надежды на принципы и справедливость исчезли - там может взять власть кто угодно, даже человек из ниоткуда.

Думаю, понятно, почему Одесса проголосовала за «клоуна». Непонятно только, кто здесь клоун...

Джерело: блог Юрія Бутусова

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